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美副總統彭斯美中關係演說 　「美國與台灣、香港站一起」

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▲▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國副總統彭斯當地時間24日上午（台灣時間24日晚間11時許）針對與中國關係發表演說。彭斯稱美國將與台灣、香港站在一起，呼籲北京遵守中英聯合聲名。這是彭斯自去年以來，第二次針對美中未來關係發表演說。

彭斯（Mike Pence）上午在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說。彭斯表示，「美國已經不再抱持著希望，認為光靠經濟參與就能將共產黨治下中國轉變為尊重私有財產、法治和國際商業規則的自由開放社會。」彭斯還說，相信台灣民主制度能為所有中國人看到一條更好的道路。

彭斯談到台灣時表示，美國與台灣站在一起，美國政府批准額外對台銷售，也承認台灣在全球貿易經濟中佔有重要地位，並稱台灣是「文化和民主的燈塔」。

此外，彭斯也提到延燒4個月的香港抗爭事件。他說，「香港是中國擁抱自由時可能發生什麼事的生動實例」，「過去幾年中。北京加大了對香港的干預，削減了由具有約束力的國際協議所保障香港人民的自由權力。」美國總統川普也曾說過，若北京以暴力解決香港示威活動，將使貿易協議難以達成。

彭斯說，美國與香港站在一起，也受到香港啟發，呼籲港人繼續採取非暴力的方式表達訴求。另外，彭斯嚴詞批評NBA處理火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）言論爭議的方式。彭斯稱，NBA表現得有如「中共旗下的全資子公司」。

至於中美貿易問題，彭斯說，美國並非尋求遏止中國的發展，而是希望與中國建立建設性關係，他呼籲中國把握這一歷史上的「獨特時間點」重新開始，停止繼續佔美國便宜。

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