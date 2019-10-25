韓國瑜「回娘家」與農民談外銷　自評：我在高雄做得不錯啊！

▲國民黨總統參選人韓國瑜24日與雲林農民有約。（圖／記者賴君欣攝）

記者許宥孺、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」24日晚間到雲林麥寮鄉農會蔬果集貨場，聽取在地農民的聲音，不少農民表態希望政府控管蔬果內外銷比例、爭取農漁牧合法外籍移工、農保等，痛批執政黨長期漠視雲林農業大縣；而韓國瑜也再提農、水產品外銷政策，強調「我在高雄，我不好意思說，我們做得不錯阿」。

韓國瑜24日「回娘家」雲林，頗受當地民眾歡迎，雲林縣長張麗善以及立委參選人張嘉郡也陪同參與「與農民有約」座談會，希望面對面聽取農民的心聲。不少農民表態希望韓國瑜未來如果當選，能協助控管蔬果內外銷比例、爭取農漁牧合法外籍移工、農保、黑金剛土豆輔導外銷、防堵非洲豬瘟等。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜先請張麗善說明非洲豬瘟以及農民健康保險政策在雲林縣的推廣方向，再請張嘉郡報告農村勞動力不足以及蒜頭內外銷比例失衡，她痛批：「現在的農委會很可惡，一邊說要照顧農民，一邊開放進口，在農民收成的好時機，開放農作物進口來衝擊農作物的價錢」，希望未來若和韓國瑜雙雙當選，會落實守護農民。

▲雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜則強調，農民只有一個內銷市場並不夠，像澳門並不生產農漁畜牧產品，而澳門觀光客多、採購力又強，會把澳門放為第一外銷順位。他說：「我在高雄，我不好意思說，我們做得不錯阿！我們水果外銷今年比去年成長70%，水產品龍膽、石斑，這些增加22%，所以我們一定要陪著大家一起去外面搶訂單」。

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