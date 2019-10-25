霜降到了！鋒面雨襲北台降7℃「一夜大變天」　吳德榮：下周恐有颱風生成

▲吳德榮：下周南海恐有颱風生成，目前估計對台沒有影響。（圖／NCDR）



記者許力方／綜合報導

24節氣中的「霜降」來臨，中央氣象局表示，東北風持續影響，25日迎風面北東部偶有飄雨，各地低溫下探19度，中南部沿海空曠地區受輻射冷卻效應，加上風力較強，感受可能更涼。前預報中心主任吳德榮預報，最新電腦模擬預測顯示，29日（下周二）新一波鋒面報到，主要影響北台灣，將會明顯變天，30日之後南海恐還有颱風生成機會。

吳德榮在《三立準氣象》中表示，依據最新電腦模擬預測，29日有新一波鋒面影響台灣，高空圖顯示有一條長線，代表地面鋒面在台灣附近，但仍無法分析鋒面結構，水氣場則呈現「帶狀雲系」，是鋒面才有的結構，影響地區主要落在北台灣，東半部也有一些影響，中南部影響最小。

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▲霜降到了！鋒面雨下周二襲北台恐降7℃。（圖／中央氣象局）



「下周二北台灣會有明顯轉變」，吳德榮進一步指出，北台灣21日高溫可達30度，22日降剩23度，但目前看起來冷空氣並不強，低溫變化小，約下探19度；之後2、3天迎風面都是易雨的天氣，另外，30日之後南海恐有颱風生成的機會，但目前資料顯示對台灣不會有影響。

氣象局則預報，25日仍以東北風影響為主，迎風面北部、東半部雲量稍多且偶有飄雨機會，南部山區午後有零星降雨機會，但雨勢整體不明顯，高溫約27、28度，中南部晴朗依舊，高溫可上看31度，內陸地區可能更悶熱；夜晚清晨各地低溫下探19度，中南部沿海空曠地區因晴朗加上風力較大，感受可能更加偏涼，日夜溫差大。

預計28、29日水氣稍增，氣象局指出，東北部地區轉有短暫雨，北部、花東也有局部短暫雨，中南部仍維持穩定天氣，30、31日北東持續有局部短暫雨，雲量增多。

至於第21號中度颱風「博羅依」（BUALOI）24日晚間8時中心位置在距離台北東北東方2260公里海面上，預計將持續以時速33公里速度，朝東北逐漸加速，7級暴風半徑200公里，10級暴風半徑80公里，由於大氣環境不利發展，強度將減弱，並有變性為溫帶氣旋的趨勢。

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▼博羅依加速北上，恐變性為溫帶氣旋。（圖／翻攝NOAA）

