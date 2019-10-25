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美國權力將轉移？樂玉成：中國從未想過爭霸　對權力遊戲沒興趣

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▲▼樂玉成。（圖／翻攝大陸外交部）

▲樂玉成。（圖／翻攝大陸外交部，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸外交部副部長樂玉成24日表示，有人說世界權力正在轉移，認為美國的霸權將會轉移到中國身上，但這觀點是零和博弈的舊思維，「我們主張世界多極化、國際關係民主化，維護多邊主義和自由貿易，『從未想過和美國爭奪霸權，對權力遊戲不感興趣』。」

對於有人認為美國的霸權會轉移到中國身上，樂玉成出席「2019年現代國際關係研究院論壇」時指出，全球化的時代，世界權力只會分散化、扁平化，但絕不是從一個國家轉移到另一個國家，且中國從未想過要挑戰或取代美國，「我們的目標是讓中國老百姓過上好日子，不斷完善我們的治國理政」。

▲▼中國,美國,中美。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

中國反對照抄別國的發展道路，只願意藉鑑他人的有益經驗和做法，去取長補短，但絕不會照搬別人、複製別人、依賴別人。樂玉成稱，中國道路是成功的，理論上是正確的，實踐上是有效的，成就前所未有，世人有目共睹。「中國人民完全認同和支持。這樣的道路我們為什麼要放棄？要改變？」

至於有國家要和中國競爭，樂玉成認為，生活本來就充滿競爭，但不代表對抗和衝突，不能隨意搞極限施壓、脫鉤和長臂管轄，更不能把國家安全泛化，動用國家機器去干預正常的市場競爭；「競爭主要還是做好自己的事，搞好本國治理。只有自己強大了才能立於不敗之地，否則總有可能被超越。」

▲▼樂玉成。（圖／翻攝大陸外交部）

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