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嘉市中小學聯合運動會聖火引燃　展開為期8天賽程

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▲▼ 嘉義市中小學聯合運動會聖火引燃典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市中小學聯合運動會聖火引燃典禮 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「108年嘉義市中小學聯合運動會－聖火引燃典禮暨傳遞活動」24日上午在鎮天宮舉行，市長黃敏惠及鎮天宮董事長賴旭星帶領各界貴賓及國中小學校長，在關聖帝君座前引燃聖火，象徵中小聯運正式揭開序幕。黃敏惠表示，聖火點燃與傳遞具有教育及神聖的意義，學校要將聖火的意義讓學生知道，也讓市民知道中小聯運就要開始。

▲▼ 嘉義市中小學聯合運動會聖火引燃典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，所有運動會都有聖火點燃的儀式，包括自己參與的特奧會，今天點燃聖火象徵光明與和平、團結與進步、尊重與包容的聖火，點聖火的意義在於告訴大家，所有的選手準備在運動場上一較高下。他說，感謝老師、教練與家長的支持，運動員有各位當啦啦隊，便能展現潛能，對學校而言便是凝聚力，也期許大家要具備運動家勝不驕、敗不餒的精神、養成運動習慣並喜愛運動。

今日聖火引燃典禮由東吳高職的活力表演開場，祭天儀式後，由市長黃敏惠、議長莊豐安及賴旭星董事長引燃主火，主火引燃副火後，再傳遞給南興國中聖火隊及東吳高職聖火隊，聖火隊兵分二路，傳遞到嘉義市中小學等41所學校，傳遞時間一天、全程近40公里。

嘉義市中小學聯合運動會是本市一年一度的重要運動盛會，將選拔出許多參加全國中等學校運動會的運動好手，於運動人才培育上扮演極重要的角色。「108年嘉義市中小學聯合運動會」將於108年10月28日至11月4日舉行8日的競賽，包括田徑、游泳、跆拳道、柔道、角力、羽球、足球、桌球、排球、網球、籃球、躲避球、特奧滾球、木球14項競賽項目，詳細賽事資訊請見http://www.cysport.tw/school108/Module/Home/Index.php

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