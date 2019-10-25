貨櫃裡滿地屎尿！卡車司機開門直接「驚嚇過度昏迷」…以為是蘑菇

▲貨櫃發現39具遺體，英國警方封鎖現場鑑識採證。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）冷凍貨櫃冰屍案，警方已經證實39具遺體身份均為中國公民；目擊這稱，卡車司機發現屍體時「當場嚇暈」。據悉，這39名死者生前被反鎖在貨櫃中15小時或更久，而狹窄的貨櫃內勢必不會有廁所空間，如果他們在裡面待了超過一天，貨櫃內將滿地都是排泄物，可以想像開門瞬間的景象有多麼駭人。

根據埃塞克斯警局官網公布的調查進度，被用來運屍的貨櫃於23日凌晨自比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運抵英國泰晤士河口的珀弗利特（Purfleet）。而卡車頭則是自愛爾蘭首都都柏林（Dublin）出發，經威爾斯霍利希德（Holyhead）入境英國，駕駛人為25歲北愛爾蘭籍男子羅賓遜（Maurice 'Mo' Robinson）。

▼友人形容涉案司機羅賓遜是「你遇過最善良的人」。（圖／翻攝臉書）



警方24日證實，死亡的39人包括31名男性和8名女性，其中1名女子原本被誤認為是未成年人，後證實所有死者均已經成年。警方懷疑此案與活躍在北愛爾蘭的人口走私集團有關連，調查人員同時以「涉嫌組織犯罪」名義突擊搜查了當地3棟房屋，包括羅賓遜本人的住所。警方懷疑，這些人是被英國境內的犯罪組織安排偷渡入境。

《每日郵報》報導，這些犯罪組織經常將偷渡者當作「奴隸」，賣給餐館、美甲店或按摩院充當奴工，甚至是強迫女性賣淫。辦案人員目前仍在調查，卡車司機羅賓遜事前是否知道貨櫃內有人。英國廣播公司（BBC）報導說，目前羅賓遜已經被警方拘留超過1天，法院裁定批准延長拘留時間24小時，以釐清真正案情。

不過，據悉羅賓遜正是最先打電話報警的人，同時也是命案的第一發現人。1名目擊者《標準晚報》（Evening Standard）說，羅賓遜當時打開貨櫃門發現屍體，先撥打了999（英國緊急服務號碼）通報救護單位，隨後就因為驚嚇過度而暈倒在地，但該消息尚未獲得證實。

一名與羅賓遜熟識的友人信誓旦旦地向《每日郵報》說，「羅賓遜一家都是你能遇到最善良的人。我告訴你，他根本不知道貨櫃裡有人」。友人透露，羅賓遜當時將卡車停在工業區，準備取出放在貨櫃門內側的貨運文件，打開門瞬間就被屍體景象嚇壞，立刻打電話呼叫救護車；「我聽說他拉的是冷凍貨櫃，溫度為攝氏零下25度，屍體都已經被冰凍，已經死亡一段時間了」。

羅賓遜向警方供稱，他平常運送的冷凍貨櫃一般裝載餅乾或蘑菇，當時貨櫃的製冷設備也是打開的。英國媒體形容，該貨櫃就如同一個上鎖的鐵棺材，即使大聲呼救也不太可能被外面的人聽見，換言之，39人可能在極度寒冷和絕望中死去。

▼案件曝光後，現場有民眾自發為遇難者獻花哀悼。（圖／路透）



英國公路運輸協會（Road Haulage Association）執行長伯內特（Richard Burnett）說，假如冷凍設備被打開，遭反鎖在內的39人會在「極度可怕」的情況下慢慢被凍死。他解釋，「貨櫃裡很黑，冷氣打開後又極度寒冷，而吃喝拉撒都在貨櫃裡完成，你能想像如果在裡面待上好幾天，那會是多麼可怕的情景。」

事發地選區的國會議員道伊爾-普萊斯（Jackie Doyle-Price）痛斥，組織偷渡是相當卑鄙且下流的賺錢方式，呼籲警方儘快將主謀依「謀殺罪」繩之以法。英國首相強生（Boris Johnson）先前曾說，應該對人蛇集團「追殺到底」；內政大臣巴特爾（Priti Patel）也已經承諾對人口販運加重量刑。

據了解，中國外交部領保中心已經第一時間掌握此事，中國駐英大使館也已經派人趕往現場瞭解情況。中國駐英使館發言人劉曉明在推特以英文發表聲明說，「我們懷著沉痛的心情閱讀了39死命案相關報導，將與英國警方保持密切聯繫，核實確認相關情況。」

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▼監視器拍到卡車凌晨駛離碼頭，不久後警方就接獲報案稱發現屍體。（圖／路透）

