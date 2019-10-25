女童遭砍7刀噴血慘死！「裝塑膠袋」棄屍灌木叢…父聽兇手下場痛哭

▲女童遭到鄰居連砍7刀身亡。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

遼寧大連日前發生一起殘忍的凶殺案，13歲蔡姓國中生無故殘殺11歲王姓女童，不僅連砍7刀，將人裝在塑膠袋中，還棄屍在住家附近的灌木叢。女童遺體被發現時「下身沒穿褲子」，不料蔡姓少年卻無刑事責任，讓女童父親當場痛哭，認為判決太不公平。

綜合陸媒報導，王姓女童本月20日下午從美術班下課後，獨自步行回家，在街上遇到蔡姓兇手，隨後失去聯絡。家長找不到人，焦急地跑到美術班找人，卻被美術班告知「別的孩子都回家了」。

女童舅舅感到不對勁，立刻到派出所報案，拜託警方調閱女童回家必經路線的監視器，果然看見女童的身影，但走到蔡男住家附近後就人間蒸發，「我姊夫等人就根據監控線索，在附近周邊四處尋找，最後在一片灌木叢中發現了外甥女的屍體…」

舅舅說，女童被裝在塑膠袋裡，身上有7處刀口，左眼還有瘀青，被發現時「下身沒穿褲子」，很有可能是性侵未遂，「我們家人聽辦案民警透露，在他們（蔡姓國中生）家門外台階上發現了血跡，外甥女遇害的案發第一現場就在他們家。他不滿14歲，在當地一所中學上初二。」

▲女童與兇手住在同一棟樓。（圖／翻攝自《華商連線》）

女童父親指出，他們家與蔡男一家住在同一棟樓，相距不是很遠，「他們家賣燒烤，對方男孩的父親每天下午5點左右出攤」，女兒被棄屍的地點離住家很近，只有5、6分鐘的路程，「就在小區對面的灌木叢，就是過一條路就到了。」

警方調查後發現，蔡姓國中生案發後曾到附近的回收場賣廢品，其中很可能裝有凶器，但仔細搜索後，還沒找到犯案工具。法醫驗屍後告知王父，女童身上有7個刀口，脖子有明顯掐痕，是失血過多死亡的。

不過，當地警方指出，蔡姓少年到案後如實供述犯罪過程，但因未滿14歲，不予追究刑事責任，同時根據《刑法》第17條第四款的規定，按照法定程序報經上級公安批准後，24日依法對蔡姓少年進行收容教養。

事發至今，蔡男一家仍未露面，也沒有向王家人表達歉意，只有透過警方轉告，願意賣房子進行賠償。對此，女童舅舅忿忿不平，「那樣不可能，我們不要錢，就要判他死刑。」女童爸爸則崩潰地說，「老姑娘走了，爸爸再看不到妳了…」

▼當地警方的通報。（圖／翻攝微博／大連公安）



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