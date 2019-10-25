貨櫃車冰凍39屍…海漂10小時！還原「死亡棺材」詭路線：從比利時入境

▲貨櫃車發現39具冰凍屍，警方證實均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

英國警方於當地時間23日凌晨，在埃塞克斯郡一輛貨櫃卡車中尋獲39具屍體，懷疑可能全都是中國籍公民，25歲司機羅彬遜涉嫌謀殺遭逮捕。此案具有人口走私的所有特徵，恐是英國史上最大的走私慘劇之一，39人在零下25度的「金屬棺材」活活凍死，還有諸多謎團未解，警方還原事發經過，貨車來路不明、路線詭異，分兩部分進入英國，懷疑39人可能是從比利時入境。

英國警方調查，39名罹難者包含8名女性31名男姓。事發後24小時，調查人員還原經過，初步追查路線，發現貨車曾出現在比利時，入境英國後沒多久，貨車司機駛離港口察覺有異報案，警方一打開後門，赫然看見裡面躺著39具屍體。

▲貨櫃、曳引車會合駛離碼頭，最後影像曝光。（圖／路透）



▲警方一打開貨車後門嚇呆，39人全數凍死。（圖／路透）



比利時聯邦檢察官辦公室發言人杜伊斯（Eric Van Duyse）證實，貨櫃是從澤布呂赫港運出，與數千個貨櫃一起被裝上貨輪，並於22日下午啟航，在英吉利海峽橫漂泊漫長10小時，於23日凌晨0時許抵達泰晤士河畔的普爾弗利特港（Port of Purfleet）。目前仍不確定它在比利時待了多長時間，可能是數小時或數天，也不知道先前曾到過哪裡。

《路透社》報導，保加利亞外交部發言人證實，廂屍貨車是在轄內港口都市瓦爾納、以愛爾蘭公民的名字註冊，受害者不太可能是保加利亞人；總理也聲稱，該車從2017年登記以來一直不在境內，車牌可能是與保加利亞唯一的關聯。

依據埃塞克斯郡警方公布的消息，其實貨車是分兩個部分入境英國。曳引車部分（tractor），也就是貨車頭，來自北愛爾蘭，於20日從愛爾蘭出發，進入英國。貨櫃（trailer）則是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）出發，23日凌晨貨櫃和曳引車在英國會合，隨後一起離開港口。

【死亡貨車時間線】：

10/20－

曳引車從愛爾蘭都柏林出發，經過霍利黑得進入英國。

10/22下午時2時49分－

貨櫃抵達比利時澤布呂赫港。

10/22 下午近3時－

貨櫃裝上貨輪，漂泊10小時度過英吉利海峽。

10/23 凌晨0時30分－

貨櫃抵達英國普爾弗利特港。

10/23 凌晨1時05分－

貨櫃與曳引車會合，由羅賓遜駕車離開碼頭。

10/23 凌晨1時30分－

警方打開貨櫃發現39具屍體。

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