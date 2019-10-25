大學造型系寶特瓶發想再利用　變身彩繪鉛筆盒存錢筒

▲寶特瓶再利用，變裝彩繪鉛筆盒、彩繪存錢筒。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學美容美髮造型設計系師生24日到嘉義縣立體育館，參加環境局108年度學校特色回收與環保艦隊巡洋回收計劃，此活動是配合環保署大型環保活動，希望讓民眾對身邊隨手可得的廢棄物更加重視，巧手變成有用的生活品。

活動利用寶特瓶環保素材做發想，結合均衡、漸變、對比、重複、對稱、比例、調和，律動、統一等美學原理，利用寶特瓶製作成品的實例，讓看似普通的寶特瓶轉化多種產品的使用，再透過DIY手作，引入美學巧思，塗鴉彩繪寶特瓶，作成堅固又耐用的鉛筆盒和存錢筒，讓廢棄物搖身成為經濟實惠的美學居家用品，賦予回收物新生命。

▲ 吳鳳科大造型系將寶特瓶再利用變裝。（圖／吳鳳科技大學提供）

活動負責老師葉鎧瑜表示，隨著科技日新月異，寶特瓶回收利用再處理的方法也愈來愈多，如回收製成排汗布料。若大家都沒有確實對寶特瓶做好回收分類再利用，將會對環境造成嚴重傷害，對地球也會造成不可彌補的影響。藉此活動喚起更多社會大眾重視環保的問題，減少寶特瓶的汙染，降低對地球的傷害，同時融入美學理念，讓寶特瓶賦予新生命，僅是拋磚引玉，其實很多廢棄物皆可再利用，創造新生命價值。