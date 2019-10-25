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嘉市中小學冷氣裝設　大大提升教學品質

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▲▼ 嘉市府國中小電力線路系統改善。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府國中小電力線路系統改善，將裝設冷氣，大人小孩都開心。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府在市議會支持下，108年編列2億672萬餘元補助各國中小裝設冷氣及新風換氣系統，並針對整體的電力線路系統進行改善，建置能源管理系統。蘭潭國小24日上午召開進度說明會，市長黃敏惠與議長莊豐安、多位市議員、國中小校長、嘉義市家長協會代表等貴賓參觀已完成裝設冷氣電表與讀卡機的教室，各國中小預計採購1,658台冷氣（6,632萬元、26校）、881組新風換氣系統（3,083萬5,000元、28校）、電力線路系統改善（1億775萬餘元，28校）。

黃敏惠表示，透過班級教室全面裝設冷氣及新風換氣系統，孩子在夏季酷暑也能有最好的學習環境與空氣品質，讓教育現場的環境品質變得更好，是「教育五心政策」中最令人「大心」的貼心政策；預算通過後，市府還有更大的考驗，就是如何妥善執行，將冷氣等設備安裝完成。

▲▼ 嘉市府國中小電力線路系統改善。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府在市議會支持下，將國中小電力線路系統改善，以利進行冷氣裝設。（圖／嘉義市政府）

議長莊豐安表示，市議會與市府同心努力，期許市府能在堅持維持高品質的要求之下，依進度完成安裝等作業，往後只要市府針對教育提出好的政策，市議會絕對會全力支持。

蘭潭國小校長吳青香在簡報中談到，蘭潭國小是全嘉義市最快完成電力線路系統改善與能源管理系統發包施作的學校，相關建置包含4個部分，設置「獨立控制電子式電表」可讀取冷氣空調用電量；「IC卡讀卡機」控制冷氣機電源開關，顯示餘額與電度值，兼顧使用者付費與用電合理化，並節約能源；建置「能源管理系統」回傳電力需量至系統，做電源管控與卸載，避免用電過量；另在教室預留安裝新風換氣系統的「電源管線回路」。

市府教育處長林立生提到，冷氣機與新風換氣系統兩案都是以「聯合採購」與「最有利標決標」方式辦理，冷氣採購由民生國中、嘉義國中、南興國中及精忠國小4校組成「冷氣採購工作小組」，已依預定期程於10月8日上網招標，如果順利開標如期採購的話，20所在年底前完成電力改善工程的學校，即可開始裝設冷氣，其餘學校也將於109年夏季前完成安裝準備。而新風換氣系統依進度即將於11月中旬完成招標文件上網，並於12月完成開標及評選作業，各校預定最遲可於109年夏季來臨前完成安裝及驗收。

市府教育處國民教育科長王得鑑說明，目前核定學校進行電力線路系統改善及建置能源管理系統經費，截至10月24日有14校已進行發包作業，其中蘭潭國小已於9月24日決標，10月中旬正式施作，精忠國小也已於10月23日完成發包。

教育處指出，未來將訂定國中小冷氣使用與維護注意事項，讓各校遵循，並根據規範訂定使用管理辦法；針對學校冷氣設備維護也將妥適規劃，並積極監督管理發包進度等。根據教育部實驗報告指出，教室若安裝新風換氣系統，其二氧化碳「回復」標準值可達到100%，過濾PM2.5效果則可達70%之高，對學生健康很重要。

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