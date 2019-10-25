外送員愛飆車？他PO客人「12字要求」嘆氣：看到真的會生氣

▲一名foodpanda外送員遇到奧客，非常無奈。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／鄒鎮宇報導

外送平台興起，讓人可以不用出門便可以品嘗美食，但近期車禍事件頻傳，更有外送員因此送命。一名foodpanda外送員便貼出點單上的客人要求，「為什麼路上有熊貓都說會騎很快，也就是有這種客人，看到訊息我相信很多貓友都會油門催落去」。

該名外送員在臉書粉專「靠北熊貓」PO文表示，許多客人會要求快速送達，否則「超過時間太久拒領」，「不是怕客人，是因為如果客人真的拒收，我們還要聯絡客服，處理完可能一小時也過了，根本少賺很多單」，因此許多外送員都會催油門趕路。

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▲▼原PO感嘆許多客人會要求速度，因此發生意外。（圖／翻攝靠北熊貓）



原PO表示，身為外送員，當然知道這是跟時間競賽的行業，「不用客人說我們都會盡快送達，但看到這訊息真的會生氣，不過還是很多客人都很好，留言跟我們說慢慢騎，辛苦了，真的也是窩心一整天」。

網友看完紛紛留言，「那就拒收吧，我們自己生命安全自己顧，放飯囉」、「要我就真的給他慢慢騎」、「拒領就自己吃囉」、「他晚點吃不會餓死，你騎快點有可能7天後才能回家」、「然後奧客就投訴給負評，嘴巴癢是不會走出來買逆」。

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