瀝青車90°折甘蔗自撞爆頭　男被壓「斷肢死亡」！左腿裝箱血濺蘇花

▲蘇花公路瀝青車自撞山壁，駕駛斷肢死亡。（圖／民眾提供）

記者許力方、王兆麟、蕭可正／花蓮報導

花蓮台9線蘇花公路24日發生一起死亡車禍，52歲陳姓男子駕駛瀝青車北上時，疑似爆胎，突然失控自撞施工鋼柱、再追撞山壁，幾乎沒有剎車，導致車頭90度扭曲變形，他一度受困車內，當場左小腿斷肢、失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。

事發於24日上午9時許，蘇花公路172.8公里處有一輛大貨車疑似自撞，警消獲報趕到場，發現砂石車以近90度「折甘蔗式」自撞山壁，整個車頭變形凹陷、卡在山壁和鋼柱中，擋風玻璃碎裂。陳姓駕駛因下半身被壓住動彈不得，一度受困車內，警消人員緊急出動鐵鉗等器材，進行破壞搶救。

5人合力將陳男抬出，因劇烈撞擊力道，讓他當場左小腿被截斷，血流如注，渾身是傷，被救出時已經沒有呼吸心跳，救護人員緊急將斷掉的左腿用紙箱裝起，一起送往醫院。不幸的是，經急救仍因傷重，於近中午時宣告不治。

警方調查，事發於明隧道工區南端管制點附近，當時前方道路在施工，車禍現場相當混亂，一度交通阻斷，陳男載運瀝青北上，疑似緊急剎車後不慎自撞對向施工鋼柱，接著自撞山壁，造成車頭嚴重變形；但現場沒有發現煞車痕跡，前輪則爆胎，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

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