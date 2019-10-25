19年前也有58中國客偷渡…慘死番茄貨櫃　出發港口都同一個！

▲英國貨櫃箱屍命案，與19年前另一起類似案件相同，都是自比利時澤布呂赫港運往英國的貨櫃中發現遺體。圖為澤布呂赫一處貨櫃場。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國23日貨櫃箱屍命案震驚國際社會，警方已經證實39名死者均為中國公民，然而死因仍待查。事實上，過去也曾發生過類似事件，2000年6月在多佛港（Dover）一個貨櫃中，也曾發現過58具遺體，據悉當年的遇難者同樣來自中國，而貨櫃的出發地也同樣是比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）。

根據英國廣播公司（BBC）報導，2000年6月19日，警方在從澤布呂赫港欲底多佛港的一輛貨櫃車內發現58具遺體，包括54名男性和4名女性，據信為來自中國的非法移民。另外，警方在貨櫃內找到2名男子尚有呼吸心跳，被送往醫院救治。

當時警方也曾發起一次大規模調查，目的是釐清死者死因，以及從何處開始偷渡。根據當時報導紀錄，發現遺體的貨櫃內裝載的是新鮮番茄，當時製冷設備並未開啟，但不清楚貨櫃內溫度為何。報導提到，警方不排除當時的58名死者死於一氧化碳中毒。

至於此次在埃塞克斯郡（Essex）發現的39具遺體，則是裝在一個從澤布呂赫運抵泰晤士河口的珀弗利特（Purfleet）碼頭，死者包括31名男性和8名女性，確切死因仍有待法醫檢驗。英媒引述警方辦案人員的說法，該貨櫃為一個冷凍貨櫃，若製冷設備開啟，內部溫度可能達到攝氏零下25度，但埃塞克斯警方不願證實相關細節。

目前，警方已經向法院聲請繼續拘留涉案的卡車司機羅賓遜，釐清他是否涉嫌謀殺，以及背後是否有國際人蛇集團操縱。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃內發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

