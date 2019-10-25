慧眼看天下／貿易戰休兵？　吳嘉隆:正式簽署協議前仍存變數

新聞節目中心／綜合報導

打了一年多的貿易戰，近來傳出休兵訊號，美國總統川普宣布，中美已經達成第一階段貿易共識，甚至表示希望能在十一月於智利召開的亞太經合組織峰會 (APEC)上，與習近平一起簽署第一階段的貿易協議，緩和了緊張情勢。不過總體經濟學家吳嘉隆在《慧眼看天下》節目中表示，中美兩國在正式簽署協議之前，可能都還會有變數。

這次美中達成的協議，包括中國大陸同意在未來兩年，每年採購400至500億美元的美國農產品，以及向美國金融服務公司開放市場；而美國方面則是暫緩對10月15日原定對2500億美元大陸產品關稅，除此之外，雙方也在智慧財產權以及技術移轉等議題上達成共識，其中強制技術轉讓將包括在第一、二階段協議內，可能還會有第三階段的協議。

對於達成的協議內容，吳嘉隆表示，從關稅上來看，中國大陸實際上並沒有得到任何利益，美國先前已經加徵的關稅，並沒有取消，只有將本月要加徵的部分「暫緩」，而原定12月15日對接近價值1600億美元大陸商品，增加到15%的關稅計畫也並未暫停，表面上中美雙方看似達成了某些協議，若屆時中國大陸態度有任何變化，美國也可直接增加關稅作為報復。

其實在傳出達成協議後，美國投資者很快就意識到，美方沒有制定取消既有關稅的具體時間表，吳嘉隆指出，貿易戰只是美中對抗的戰場之一，華府仍會繼續在其他領域壓制北京，因此兩國對抗不會因為關稅戰暫時休兵就落幕。

▼更多專訪的內容，將會在10月26日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。