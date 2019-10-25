徐國勇嗆記者「講話客氣一點」　洪秀柱諷：謙卑謙卑再謙卑

政治中心／綜合報導

針對政府處理香港兇嫌陳同佳案來台投案一事，內政部長徐國勇24日在立法院受訪時重申，「台港都有管轄權，如果香港不辦，台灣來辦，我們的態度非常清楚」，但有媒體追問政府態度前後髮夾彎是否形同認同一中？徐國勇一度動怒並手指著記者警告「不要問部長什麼睜眼說瞎話」、「講話客氣一點」。

對於徐國勇怒嗆記者，國民黨前主席洪秀柱表示，總統蔡英文剛上任時說的「謙卑謙卑再謙卑」，今天徐國勇更是狠狠的打了蔡英文一巴掌。一道又一道的髮夾彎，難道不是民進黨「睜眼說瞎話」？徐國勇部長，你是忘記了，還是害怕想起來？

洪秀柱表示，徐國勇堂堂一個內政部長，竟對媒體的質疑大動肝火，要媒體記者「客氣一點」，部長真的是「好大的官威」呀，港籍陳嫌要來臺灣投案一事，民進黨政府的態度到底有沒有前後不一的「髮夾彎」？當然有。



洪秀柱說，首先，去年12月士林地檢署對陳嫌發布了通緝令；結果陳嫌要自己來到臺灣投案的時候，民進黨政府第一時間卻竟然質疑「投案不合乎情理」而拒絕；直到發現民怨沸騰，大家都質疑民進黨政府放棄國家的司法管轄權時，蔡英文總統才改口，說「香港不辦我們辦」。



洪秀柱指出，其次，針對陳嫌來臺受審一事，陸委會在今年5月說「香港是獨立司法管轄區，對於個案處理應有決定權，不用修法，也可以馬上送過來。我們都可以給予必要的協助。」怎麼會到10月21日，陸委會就改口批港府「意圖規避自身應有的司法管轄權」，不願意協助陳嫌來臺受審一事。



洪秀柱說，不僅如此，針對引發港人大規模抗爭的「送中條例」（或稱「引渡條例」），民進黨態度更是前後不一！今年2月，我們的法務部針對港府修改引渡條例一事，公開表示「樂見其成」；後來港人開始抗爭之後，蔡英文總統屢屢「撿到槍」反對引渡條例。



洪秀柱批評，民進黨政府不僅對內施政搖擺、前後不一，現在連對香港的態度都如此朝三暮四，國際如此關注香港情勢，民進黨屢次自打嘴巴，都不覺得自己丟臉丟到國外去嗎？

▲蔡英文政府髮夾彎態度一次看。（圖／國民黨文傳會）

針對蔡政府決策是否有髮夾灣ㄧ事，國民黨文傳會特地製作了一張表，協助外界拉開時間軸線。根據時程，2018年3月至7月，士林地檢署三度提出司法互度，期望引渡陳同佳來台歸案；同年12月，士林地檢署通緝陳同佳，要求遣送嫌犯至台灣。

2019年4月，陳同佳在香港因黑錢罪判囚，當時陸委會也聲明，無法以殺人罪起訴感到遺憾，不過，2019年10月，由於此時距離2020大選不到3個月，蔡英文政府疑似因政治考量，「拒絕」陳同佳入境。

法界人士指出，香港刑事訴訟法第19條，在境外的犯罪，香港不處理，所以香港主張沒有管轄權是合法的，蔡政府指責對方「放殺人犯趴趴走」是政治操作，如果拒絕陳同佳入境，那是傷害我國司法主權。

▼內政部長徐國勇受訪時嗆記者。（圖／ETtoday攝影中心攝）