美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

▲美國空軍在1947年成立。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

戰略自動化命令控制系統」(SACCS)為美國國防部所有,是指揮全世界最大核武庫的武器控制系統,而它竟然是由1970年代開發的電腦系統在控制的,並且使用8吋磁碟片來做資料傳輸。快要半世紀的時光,今年6月美國空軍終於把核武指揮控制系統完成升級,換成「高度安全的固態數位儲存解決方案」。

SACCS的指揮官賈森·羅西中校(Lt. Col. Jason Rossi)曾表示,這是空軍最古老的 IT 系統。但是資訊安全的時代已經到來,破解沒有 IP 地址的東西是不可能的,這是一個非常獨特的系統,過時是它的優點也是缺點。

SACCS系統用於傳達訊息、命令給核武部隊,控制洲際彈道飛彈、核彈、為運載核武轟炸機及支援的空中加油機。它不能聯網與操作複雜的特性,讓系統被入侵的可能性大幅降低。但機器老舊伴隨的就是維修的困難度提高,像是直接在主機板上焊接電阻和電晶體,或是解讀系統當中各種奇奇怪怪的錯誤碼,都是讓現役的維護人員相當困擾的問題。

▲8吋磁碟片已經很少人在使用了。(圖/達志影像/美聯社)

第1個8吋磁碟片在1971年問世由IBM公司製造,50年以來儲存裝置的演變由磁碟片、光碟一直到現在的硬碟,1998年第一代的iMac更是直接捨棄軟碟機。美國國防部在歷經50年的時間後,最後還是決定把它換掉,先是在2016 年列入預算,準備更新SACCS的資料存儲、連結介面、處理器、終端等設備,在2019年終於更新完成。

