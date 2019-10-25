美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

▲美國空軍在1947年成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

戰略自動化命令控制系統」（SACCS）為美國國防部所有，是指揮全世界最大核武庫的武器控制系統，而它竟然是由1970年代開發的電腦系統在控制的，並且使用8吋磁碟片來做資料傳輸。快要半世紀的時光，今年6月美國空軍終於把核武指揮控制系統完成升級，換成「高度安全的固態數位儲存解決方案」。

SACCS的指揮官賈森·羅西中校（Lt. Col. Jason Rossi）曾表示，這是空軍最古老的 IT 系統。但是資訊安全的時代已經到來，破解沒有 IP 地址的東西是不可能的，這是一個非常獨特的系統，過時是它的優點也是缺點。

SACCS系統用於傳達訊息、命令給核武部隊，控制洲際彈道飛彈、核彈、為運載核武轟炸機及支援的空中加油機。它不能聯網與操作複雜的特性，讓系統被入侵的可能性大幅降低。但機器老舊伴隨的就是維修的困難度提高，像是直接在主機板上焊接電阻和電晶體，或是解讀系統當中各種奇奇怪怪的錯誤碼，都是讓現役的維護人員相當困擾的問題。

▲8吋磁碟片已經很少人在使用了。（圖／達志影像／美聯社）

第1個8吋磁碟片在1971年問世由IBM公司製造，50年以來儲存裝置的演變由磁碟片、光碟一直到現在的硬碟，1998年第一代的iMac更是直接捨棄軟碟機。美國國防部在歷經50年的時間後，最後還是決定把它換掉，先是在2016 年列入預算，準備更新SACCS的資料存儲、連結介面、處理器、終端等設備，在2019年終於更新完成。