　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美國空軍在1947年成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國空軍在1947年成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

戰略自動化命令控制系統」（SACCS）為美國國防部所有，是指揮全世界最大核武庫的武器控制系統，而它竟然是由1970年代開發的電腦系統在控制的，並且使用8吋磁碟片來做資料傳輸。快要半世紀的時光，今年6月美國空軍終於把核武指揮控制系統完成升級，換成「高度安全的固態數位儲存解決方案」。

SACCS的指揮官賈森·羅西中校（Lt. Col. Jason Rossi）曾表示，這是空軍最古老的 IT 系統。但是資訊安全的時代已經到來，破解沒有 IP 地址的東西是不可能的，這是一個非常獨特的系統，過時是它的優點也是缺點。

SACCS系統用於傳達訊息、命令給核武部隊，控制洲際彈道飛彈、核彈、為運載核武轟炸機及支援的空中加油機。它不能聯網與操作複雜的特性，讓系統被入侵的可能性大幅降低。但機器老舊伴隨的就是維修的困難度提高，像是直接在主機板上焊接電阻和電晶體，或是解讀系統當中各種奇奇怪怪的錯誤碼，都是讓現役的維護人員相當困擾的問題。

▲8吋磁碟片已經很少人在使用了。（圖／達志影像／美聯社）

▲8吋磁碟片已經很少人在使用了。（圖／達志影像／美聯社）

第1個8吋磁碟片在1971年問世由IBM公司製造，50年以來儲存裝置的演變由磁碟片、光碟一直到現在的硬碟，1998年第一代的iMac更是直接捨棄軟碟機。美國國防部在歷經50年的時間後，最後還是決定把它換掉，先是在2016 年列入預算，準備更新SACCS的資料存儲、連結介面、處理器、終端等設備，在2019年終於更新完成。

ET快訊
原像「奴隸被賣到妓院」39冰屍包括8女　卡車司機開門嚇壞
他尿道「塞23條芋頭」！醫挖出200cm條狀物　一問原因嚇傻
貨車藏39具凍死屍體！陸駐英大使趕到場　急發聲明回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

又大買「大疆無人機」！　美國防部澄清：拿來當作靶機

39化兵群期末鑑測！9部「M56」渦輪發煙機遮蔽台南「喜樹海灘」

亞裔西點軍校生自轟死亡　陳屍校內地下室多日才找到

英國傳奇戰機阻希特勒「海獅計畫」　噴火式戰機現身台中

印度成功試射地對地版「布拉莫斯」飛彈　精準命中290公里目標

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

又大買「大疆無人機」！　美國防部澄清：拿來當作靶機

39化兵群期末鑑測！9部「M56」渦輪發煙機遮蔽台南「喜樹海灘」

亞裔西點軍校生自轟死亡　陳屍校內地下室多日才找到

英國傳奇戰機阻希特勒「海獅計畫」　噴火式戰機現身台中

印度成功試射地對地版「布拉莫斯」飛彈　精準命中290公里目標

美國權力將轉移？樂玉成：中國從未想過爭霸　對權力遊戲沒興趣

貝克漢2兒子「1比1複製」老爸髮型！　笑問：誰比較適合？網「全投他」

電玩視角活屍片像「陰屍路＋鳥人」　網嚇破膽：噴全身汗

嘉市中小學冷氣裝設　大大提升教學品質

《炮仔聲》破200集劇本首曝光！「你吃卡歹哩」何如芸台詞爆粗：罵人罵到腳軟

大學造型系寶特瓶發想再利用　變身彩繪鉛筆盒存錢筒

貨櫃車冰凍39屍…海漂10小時！還原「死亡棺材」詭路線：從比利時入境

美核武系統還在用「8吋軟式磁碟片」？　歷經50年後大更新

嘉市中小學聯合運動會聖火引燃　展開為期8天賽程

徐國勇嗆記者「講話客氣一點」　洪秀柱諷：謙卑謙卑再謙卑

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

軍武熱門新聞

亞裔西點生自轟　陳屍地下室多日

俄「爺爺級」潛艦飛彈發射搞烏龍

買大疆無人機！美國防部：拿來當作靶機

美核武用8吋磁片　50年後大更新

9部「M56」渦輪發煙機遮蔽「喜樹海灘」

印度成功試射地對地版「布拉莫斯」飛彈

首支殲-20作戰部隊防務蓋台海

國軍徒手能殺人！館長協助訓練格鬥

英國傳奇戰機來台　曾希特勒海獅計畫

陸裁軍大使：中方主張全面禁止並徹底銷毀核武器

解放軍空軍開放日！「殲-20」雙機掛彈亮相

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

二戰傳奇銀翼噴火式戰機首來台

首次曝光！美軍B-52搭載AGM-183A測試成功

更多熱門

相關新聞

2歲女童家中中彈慘死　24歲母崩潰

2歲女童家中中彈慘死　24歲母崩潰

美國賓夕法尼亞州日前發生一起槍擊案件，2歲女童里維拉（Nikolette Rivera）在家被開槍，導致後腦勺被轟爛，倒在母親的懷裡死去，讓她的媽媽當場崩潰，「我還有2個孩子…」

亞裔西點生自轟　陳屍地下室多日

亞裔西點生自轟　陳屍地下室多日

老鼠會開車找飯吃！　美實驗發現驚人結果

老鼠會開車找飯吃！　美實驗發現驚人結果

全球最大樹屋15分鐘燒光

全球最大樹屋15分鐘燒光

Uber司機誤開槍　15歲女乘客噴血

Uber司機誤開槍　15歲女乘客噴血

關鍵字：

北美要聞核武系統8吋磁片

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

余苑綺「3天沒抱到孩子」　愛子心切：什麼都不怕

胃痛掉7kg！他胃像石頭「炸滿癌細胞」

84歲老翁肚痛送醫　遭護理師「閒置6小時」滑下輪椅斷氣

女同學初經衣服染血！他2動作被26萬人讚爆

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

2歲女童家中中彈慘死　24歲母崩潰

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面