影／自然美2020研發投入倍增　林燕玲：護膚品成分做世界第一

記者陳政錄／上海報導

藉進博會擴展大陸市場，東森自然美推「六大系列護膚新品」應戰，其中甚至含有獲諾貝爾獎的「王牌成分」。東森自然美執行長林燕玲透露，自然美競爭優勢除48年來對上千萬人，累積的臉部研究數據外，還有不惜成本的研發投入，2020年更計畫翻倍成長，團隊中包括海內外知名學者、甚至「諾貝爾獎」級別專家，都在延攬範圍。

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／自然美提供）

東森自然美今年將首度參加「中國國際進口博覽會」，為搶先打響美麗商機，於24日發表六大系列將參展的護膚新品。林燕玲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，六大系列包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽標靶水光系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」發布六大系列護膚新品。（圖／自然美提供）

她表示，其中超效保濕水光系列採用昂貴的γ-PGA原料，其原料保水功能是人體自身的5000倍、傳統玻尿酸的十倍；同時，包括獲得過諾貝爾獎的清除自由基鑽石級成分—富勒烯，來自高海拔地區的美容「萬金油」積雪草，擁有抗皺奇效的喜馬拉雅龍膽草，這些卓效成份都被上述產品之中。

如何取得、研發這些明星成分，林燕玲指出，在東森總裁王令麟帶領下，東森自然美每一年的研發費用都逐步增加，譬如今年佔集團營收的1%左右，明年將倍增為2%，考量公司每年營收以50%的速度成長，未來還將繼續擴增。





▲發布會上展示東森自然美γ-PGA原料的保水功效。（圖／自然美提供）

在此之下，她說，包括由哈佛博士領銜的團隊，以及來自台大博士的顧問群，幫助自然美持續追求全世界最先進的成分，做到世界第一；同時，在幹細胞領域亦推陳出新，並推進目前於上海奉賢區「東方美谷」擴廠建設，打造集研發、物流、生產於一體的園區，協助研發團隊開發更新更好的產品，同時尋找國際大廠合作、延攬國際級顧問。

談到將於進博會上，與六大系列產品一同登台的「十大功能智能肌膚檢測儀」，林燕玲表示，自然美講求人證、物證、科學作見證。這款檢測儀的系統是自然美48年以來，研究了千萬女性的肌膚狀況而建立具有科學性的結論，將能讓消費者於現場解讀皮膚健康，做出最精準的護膚品推薦。

▲東森自然美的檢測儀，能提供消費者最精準的保養建議。（圖／自然美提供）

關於24日發布會上的合作洽談環節，林燕玲坦言，大陸線上線下渠道用四個字形容，是「錯綜複雜」，包括在進博會平台上，也會遇到電商、微商等通路的合作，因此東森自然美正把合作洽談，推進到一個實質性的階段，未來也考量這些線上消費者、年輕客戶的需求，做子品牌的開發，並找到更多一起拚搏的夥伴。

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