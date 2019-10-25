影／東森自然美雙劍合璧　廖尚文：新媒體＋實體店拓多元通路

記者陳政錄／上海報導

天然護膚美容品牌自然美1972成立，1992年進軍上海，並於去年獲東森集團投資「強強聯手」，雙劍合璧強化線上、線下布局。東森集團副總裁廖尚文指出，藉由新通路的開拓和進博會等平台，將讓更廣大的消費者認識我們的產品，以及東森自然美。

▲東森集團副總裁廖尚文。（圖／自然美提供）

為進一步搶進大陸「美麗商機」，東森自然美今年將首度參加「中國國際進口博覽會」，並於24日的發布會上，甄選將參展的六大系列護膚新品亮相。

廖尚文接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，東森自然美產品四十多年來，普遍受女性消費者青睞，尤其近期台灣研發基地，聘請許多大學教授擔任產品研發顧問，將促進研發生產上有所突破；所以，透過參與進博會，將可以把東森自然美好的產品，讓更廣大的大陸消費者認識。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）

在投資自然美後，對東森集團而言，廖尚文表示，兩者的資源有很大的區別，譬如東森長期以來在新媒體、新零售兩領域累積經驗，自然美則於線下實體店通路厚植實力，因此「強強聯手」下，兩者資源都能運用到自然美業務的拓展上面。

他提到，東森集團在新媒體能量方面，包括運用社群媒體、跨足電商等的優勢，都能讓線上、線下資源能夠有更好的整合，擴大效益，與過去營收主要來自線下實體加盟店的自然美互補，並擴大和其他企業合作。

▲東森自然美產品吸睛。（圖／自然美提供）

廖尚文指出，尤其在「東方美谷」上海奉賢海灣旅遊區工廠擴建工程，預計2020年底可以投入使用下，自然美產能將是現在的三倍以上，也將讓集團進一步擴張現有加盟體系、開拓更多渠道、更大的投入等，進一步促進經營模式的多元化。

據了解，自然美位於奉賢海灣旅遊區的工程項目共計43畝地，建築面積4萬8678平方公尺。第一期物流中心已於去年底完工，第二期還包括研發中心、科研辦公樓以及生產線，預計2020年6月份完工，2020年底投入使用，屆時將能更好的滿足集團線上、線下資源逐步整合，以及新媒體平台營銷模式推廣下的快速成長需求「相輔相成」。

▼自然美上海奉賢海灣旅遊區二期新建工程完成模擬圖。（圖／自然美提供）





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