讓哥來帶你！蕭志浩帶人成功勇奪冠軍店長

▲永慶房屋蕭志浩自詡為大哥哥，最重視與同仁互動氛圍。

圖、文／永慶房屋提供

「工作要有成就、快樂、賺到錢！」永慶房屋店長蕭志浩自詡為大哥哥，重視與夥伴互動的氛圍與團隊向心力；非常感謝及肯定公司推動彈性工作8小時，讓員工兼顧生活品質；結合「永慶大聯盟」將工作遊戲化，讓員工更重視團隊合作成果，更讓他跟同仁一起闖關晉級，享受解任務後的喜悅，還可以累積「永者幣」買東西！成功的帶人佳績，讓他成為今年上半年雙北市店長組冠軍。

做好榜樣 用「不服輸」的精神把業績衝起來！

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蕭志浩退伍後選擇進入永慶房屋便是為了挑戰自己，但起初心態上不夠積極，加上是出社會第一份工作，曾超過半年沒有成交，讓他當時一度想要離職。如今晉升店長已經2年多，回頭看當時主管帶著他做，也教給他很多實務經驗，讓他決定，再給自己一次機會，轉變心態的關鍵在於為自己設定一個目標，最主要是獲得成交後的成就感，以及看見客戶的滿意；加上他逐漸開始帶領新進學弟妹，教學相長下，開始有了「想拚」的動力，每月穩定成交3、4件，也啟發他想要帶領團隊學習的念頭。2年前，他在當時店長的鼓勵下，參加店長培訓成為店長。

▲蕭志浩在彈性工作8小時制度下，可以常常回家陪小孩。

讓哥來帶你！擔任店長要跟同仁一起低工時、高收入

「我的個性喜歡團隊合作、培育人才，看見學弟妹在我的協助下順利成交、成長，讓我特別有成就感。」蕭志浩說，他除了設定業績目標，還會設定同仁成長目標、帶著夥伴爭取月月晉升，現在擔任店長的目標就是讓同仁工作有成就、快樂、可以賺到錢，他認為公司推動「彈性工作8小時」制度對帶領新人幫助很大，時下年輕人希望工作之餘可以兼顧生活品質，公司推動的制度，完全契合新世代的求職者。

擔任管理職，最大滿足的就是看著新人蛻變成專家，蕭志浩說，要讓同仁與他一起享受時尚仲介工作魅力，除了組隊團戰，他更分享公司推出的「永慶大聯盟」平台，讓工作遊戲化、更有樂趣，激勵同仁們更在乎闖關解任務累積的「戰績」，不僅讓工作不單調乏味，也更容易上手，同時更加重視團隊合作的戰果！

而希望「贏球」的他就像是球隊總教練，帶領隊伍衝刺贏得好績效！今年上半年蕭志浩成為雙北市店長組第一名，獲得公司獎勵海外旅遊的杜拜雙人遊，也反映蕭志浩帶店、帶人成功，落實自己的目標。

▲蕭志浩今年上半年成為全國店長商圈組第一名。

樂享「五子登科」 最開心陪孩子一起長大！

看著許多人出門工作時小孩還沒醒、回家小孩已經睡了的辛酸，今年35歲的他，2年前已經順利完成「五子登科」人生目標，他說，若在一般公司，恐怕要等到40多歲吧！在「彈性工作8小時」制度下，他最開心的就是，可以陪快兩歲的小孩吃完早餐再出門。

「孩子的成長只有一次，工作的成就是人生的一環，我希望工作可以兼顧生活品質！在永慶房屋，公司想的比你更完善，我們是首家也是唯一一家推動『彈性工作8小時』的房仲品牌，團隊合作讓我們可以放心兼顧生活，想過跟我一樣的生活，只需要跟我一樣做對的選擇。」

▲今年35歲的蕭志浩，2年前已經順利「五子登科」。

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