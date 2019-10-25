超過300條台中道路被「燙平」　路平升級後以為走在日本

▲台中市府提出「道路燙平2.0 升級計畫」，目前已改善超過300 條道路，圖為大雅區科雅路路平完工。（圖／台中市府提供）

地方中心／綜合報導

別只是羨慕日本的馬路比較平，最近有幾張台中市街景被PO上網以後，許多人大為驚呼，豐原區北陽二街、沙鹿區英才路、南屯區黎明路一段、西區向上路一段…這幾個路段變得超平坦，而實際上，台中有超過300條道路已被「燙平」，改善里程超過94公里，相當於台北到新竹的距離。台中市府除了引進「公路醫生」新工法，積極推動道路改善升級2.0「燙平專案」計畫，更有多項目標一次到位，大大改善用路環境。

為了讓市民享受舒適、安全、便捷的通行環境，台中市長盧秀燕上任8個月以來，持續改善大台中的道路品質，以城鄉平衡、機車通勤及學生通學安全為優先規劃，訂下每年完成燙平80公里路的目標，「山、海、屯、都」通通燙到平，目前已經燙平超過300 條道路，讓用路人走起來、騎起來很有感。

不過更令人好奇的是，過去坑洞修補及孔蓋施工經常先破壞路面再重建，除容易造成多處補丁與高低差不平整，也因施工過程必須出動大型機具而占用道路阻塞交通，至於台中市政府建設局的秘密武器，就是引進「熱再生修補車」及「重複啟閉人手孔蓋」兩項新技術，維護道路品質及坑洞修補耐久性。

▲技術引進「公路醫生」，把修道路坑洞像熨斗燙平一樣做修補。

「熱再生修補車」俗稱「公路醫生」，是一款技術先進、多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像熨斗般先整燙既有路面加溫達120℃，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入熱料後壓實，可達到環保、低噪音、節省成本與作業時間，降低交通衝擊，且道路品質可維持較長時間，適用於局部坑洞修補。

「重複啟閉人手孔蓋」技術為重複啟閉人手孔蓋微創工法，可避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平的問題，大幅降低重複開啟下地孔蓋所造成道路回填不良的問題，提升路面修補效率與品質。

而不少人對於馬路標線「防滑力」心有戚戚焉，不僅天雨路滑，甚至還有網友分享自己晴天也慘摔的經驗，因此台中市府不只要求路平，更將標線抗滑係數從過去的45BPN 標準提升至65BPN，降低剎車打滑，提高機車族用路安全。此外，也嚴格把關環保的再生瀝青及轉爐石材料，在路面鋪設完成後，需靜置6小時或待降溫至50℃以下，才開放民眾通行，一方面是強化道路品質及耐久性。

另外，道路鋪了又挖、挖了又補的情形令人詬病，為了減少這樣的情形發生，台中市府建立「管線工程統一挖補」制度，一併要求改善人行道、中央分隔島排水、設置街道幸福設施、標誌號誌共桿、孔蓋調平及下地、老舊管線汰換、建案管線申請、排水溝蓋設置齊平、路基改善、無障礙設施興建等全方位工程，將道路多項目標一次整合到位，既能提升道路品質，又到減低維修次數與經費，讓有限經費發揮最大使用效益。

▲道路改善的最大目標，是發揮「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」三大核心精神，帶動地區發展，讓全市緊密結合。

台中市把路面燙平專案視為最重要的市政建設之一，執行目標不僅是表面看到增加道路修復數量而已，更是希望藉由改善道路環境之後，進一步帶動地區發展，讓大台中緊密結合為大型生活圈，縮短城鄉差距，均衡區域發展，除了原列道路改善經費，也將向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等。

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