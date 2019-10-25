　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／金翅雀　因一場恐怖爆炸改變了一生

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼金翅雀。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

史蒂芬金的小說改編，整部電影沒有刻意要表達的意識，而就是清晰道出一個兒童在童年遇上了恐怖攻擊事件後，對他的生命產生的變化，不論是家庭或是性格和遭遇，都產生的重大的影響，而在最後，他的好友說出了一段似真理也似歪理，但這就是人生，你會不斷犯錯，而你所犯的錯誤的結果，有時候又糾正了一些更大的錯誤，生命就是這麼奇妙，永遠沒有單一面向的是非，這點很厲害。

電影非常的長，兩個半小時，過程也沒有太多的衝突，而就是人物性格關係說明後，這個孩子又要去面對另一些人物關係，而一個孩子沒有選擇，只能跟著監護人，他吃肉你跟吃肉，他吃草你也是跟著吃草，生命沒有邏輯，只有在過程中不斷改變生命體本身的遭遇和種下種子。

整體感是好看的，劇情流暢，一個男孩的成長故事，比較像是文青電影。


片　　名：金翅雀
英文名稱：The Goldfinch
類　　型：劇情
上映日期：2019-10-25
片　　長：149分鐘
導　　演：約翰克羅力(John Crowley)
演　　員：妮可基嫚(Nicole Kidman) 、 莎拉保羅森(Sarah Paulson) 、 安索艾格特(Ansel Elgort) 、 路克威爾森(Luke Wilson) 、 艾紐林巴納德(Aneurin Barnard)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

《金翅雀》故事敘述小名「席歐」的13歲少年席爾鐸戴克(奧克斯弗格雷 飾)與母親參觀大都會藝術博物館，當他們在欣賞母親最愛的「金翅雀」這幅畫作時，館內突然發生大爆炸，席歐幸運地逃過一劫，卻也因此與母親從此天人永隔，這場突如其來的鉅變改變了席歐的一生，讓他展開充滿波折的人生與探索的旅程；

成年後的席歐(安索艾格特 飾)經歷了無止盡的悲傷與自責、一連串的重生、贖罪與溫暖的愛之後，當他回首生命的這一切，他心中放不下的還是那幅改變他一生的畫作：一隻腳被細細的鎖鏈綁在棲木上的小鳥兒，那個看似美麗，卻永遠無法獲得自由，同時也是母親在世時摯愛的作品：「金翅雀」。

▲▼金翅雀。（圖／yahoo）

▲一切就從遇見這個美少女開始，他沒有追上母親的腳步。

▲▼金翅雀。（圖／yahoo）

▲跟著父親住到美國沙漠荒郊野外，認識了一輩子的朋友。

▲▼金翅雀。（圖／yahoo）

▲成年後，回來探望曾經收留自己的阿姨，並且和她的女兒訂婚。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
馬俊麟消失22天劇情大逆轉！正宮公開「他只穿內褲」60秒私密
業主做完才砍價！她看油漆工父「眉頭緊皺」超心疼：很難過
外送員咆哮催餐「做不出來別接單」推店員嗆打我啊　老闆娘直打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／金翅雀　因一場恐怖爆炸改變了一生

瘋電影／阿嬤養的豬　豬被吃掉完成此生任務

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

瘋電影／金翅雀　因一場恐怖爆炸改變了一生

瘋電影／阿嬤養的豬　豬被吃掉完成此生任務

小禎離婚爆內幕…李進良密友：不只因劈腿！　2年前全家福藏玄機

新住民用母語「向賄選說不」　模擬投票「民主自由的感動」

全國庶民光復節．夜市ing萬丹　韓家軍發起25日晚登場

2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

快訊／蘇貞昌怒談陳同佳「點名馬英九」：魔鬼中的魔鬼一一現形

買「保力達+維大力」老闆娘豪送「一整條杯」　他暗爽收下看傻：妳是在玩我？

影／iPhone生產大本營曝光　鴻海「龍華富士康」廠區影片大公開

南韓宣布：配合WTO放棄「開發中國家」地位！回應川普施壓

新台幣開盤貶值1.4分　以30.6元兌1美元開出

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

名家熱門新聞

因一場恐怖爆炸改變了一生

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

豬被吃掉完成此生任務

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

只要你有辦法什麼都是合法的

釐清媽咪產後9大症狀

不要讓報Paper成為沈重的負擔

落健生髮水的效果及風險

人類是否可以為殲滅敵人不擇手段

更多熱門

相關新聞

芬恩強吻小男孩　導演認：有火花

芬恩強吻小男孩　導演認：有火花

《怪奇物語》演技派新星芬恩沃夫哈德在《金翅雀》飾演少年鮑里斯，他在一幕離別戲捧著奥克斯的臉強吻他，讓不少粉絲興奮激動。導演笑說：「能親眼見證到他們倆的火花很有趣，在整個拍攝過程中，芬恩和奥克斯的默契絕佳，他們光是站在一起就令人精神振奮。」

人類是否可以為殲滅敵人不擇手段

人類是否可以為殲滅敵人不擇手段

只要你有辦法什麼都是合法的

只要你有辦法什麼都是合法的

澳洲殭屍喜歡音樂

澳洲殭屍喜歡音樂

故事超展開比劇情精彩

故事超展開比劇情精彩

關鍵字：

瘋電影金翅雀賴賴妮可基嫚(Nicole Kidman)莎拉保羅森(Sarah Paulson)安索艾格特(Ansel Elgort)

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面