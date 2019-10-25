瘋電影／金翅雀　因一場恐怖爆炸改變了一生

文／賴賴

瘋言瘋語：

史蒂芬金的小說改編，整部電影沒有刻意要表達的意識，而就是清晰道出一個兒童在童年遇上了恐怖攻擊事件後，對他的生命產生的變化，不論是家庭或是性格和遭遇，都產生的重大的影響，而在最後，他的好友說出了一段似真理也似歪理，但這就是人生，你會不斷犯錯，而你所犯的錯誤的結果，有時候又糾正了一些更大的錯誤，生命就是這麼奇妙，永遠沒有單一面向的是非，這點很厲害。

電影非常的長，兩個半小時，過程也沒有太多的衝突，而就是人物性格關係說明後，這個孩子又要去面對另一些人物關係，而一個孩子沒有選擇，只能跟著監護人，他吃肉你跟吃肉，他吃草你也是跟著吃草，生命沒有邏輯，只有在過程中不斷改變生命體本身的遭遇和種下種子。

整體感是好看的，劇情流暢，一個男孩的成長故事，比較像是文青電影。



片 名：金翅雀

英文名稱：The Goldfinch

類 型：劇情

上映日期：2019-10-25

片 長：149分鐘

導 演：約翰克羅力(John Crowley)

演 員：妮可基嫚(Nicole Kidman) 、 莎拉保羅森(Sarah Paulson) 、 安索艾格特(Ansel Elgort) 、 路克威爾森(Luke Wilson) 、 艾紐林巴納德(Aneurin Barnard)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

《金翅雀》故事敘述小名「席歐」的13歲少年席爾鐸戴克(奧克斯弗格雷 飾)與母親參觀大都會藝術博物館，當他們在欣賞母親最愛的「金翅雀」這幅畫作時，館內突然發生大爆炸，席歐幸運地逃過一劫，卻也因此與母親從此天人永隔，這場突如其來的鉅變改變了席歐的一生，讓他展開充滿波折的人生與探索的旅程；

成年後的席歐(安索艾格特 飾)經歷了無止盡的悲傷與自責、一連串的重生、贖罪與溫暖的愛之後，當他回首生命的這一切，他心中放不下的還是那幅改變他一生的畫作：一隻腳被細細的鎖鏈綁在棲木上的小鳥兒，那個看似美麗，卻永遠無法獲得自由，同時也是母親在世時摯愛的作品：「金翅雀」。

▲一切就從遇見這個美少女開始，他沒有追上母親的腳步。

▲跟著父親住到美國沙漠荒郊野外，認識了一輩子的朋友。

▲成年後，回來探望曾經收留自己的阿姨，並且和她的女兒訂婚。

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