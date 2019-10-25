▲這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線，正確坐姿提高工作效率。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲在日常生活中，有許多時間是以坐姿度過，因此要時常提醒自己審視坐姿。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

對上班族來說，長時間久坐的工作型態，已經慢慢影響到健康，長時間的不正確坐姿更是慢性殺手，上班族俞小姐表示，坐久了不自覺會姿勢不對，會想要彎腰駝背翹腳，造成腰痠背痛，長期累積下來造成工作效率變差，精神狀況也不是很好，「在同事的推薦下，開始使用Style椅墊，它的設計就是當你想要彎腰駝背的時候會比較困難，相對矯正你的姿勢，工作效率我覺得就會提升」。

▲對上班族來說，長時間久坐的工作型態，已經慢慢影響到健康，不正確坐姿更是慢性殺手。

來自日本的Style推出「日本新型態塑形護脊椅」，依據美式整脊療法原理腰、臀、腿三點支撐，讓身體呈現最自然的正確姿勢，脊椎保健達人鄭雲龍老師說明，使用方法簡單只有三個步驟，就可以讓你坐得很正確，「第一步你要把屁股抬起來往後面塞到底，第二步你要想像你在量身高般的把身體往上延伸，第三步驟靠上去感覺呼吸的美好」，很推薦職場人可以利用塑形護脊椅，讓自己在延伸的狀態下，保持正向延伸的姿勢，讓工作效率更好更輕鬆。

▲▼脊椎保健達人鄭雲龍老師，推薦職場人可以利用塑形護脊椅，保持正向延伸的姿勢，讓工作效率更好更輕鬆。

Style的熱銷商品Athlete，融入日本奧運金牌選手的姿勢專業，給身體足夠的專業支撐，特殊構造棉墊讓坐感更舒適，另外Premium適合家中長輩或較瘦的人使用，兼具包覆性以及支撐性，提供頭等艙般的坐感，作為禮物也是非常適合，而坐姿正不正確，更是大大影響健康。

▲Premium（左）適合家中長輩或較瘦的人使用，Athlete（右）融入日本奧運金牌選手的姿勢專業，給身體足夠的專業支撐。

瑜珈老師Joe提到，不正確的坐姿例如癱坐、翹腳會造成脊椎受到壓迫，甚至會影響到內臟，每次在上瑜珈課都會提醒學生要坐在坐骨上，很多人在最輕鬆的坐姿上用了不對的的姿勢，被施壓的轉折處並不是坐骨而是坐在腰上面，而正確的坐姿可以避免內臟跟脊椎的壓迫，增加我們的呼吸量，讓頭腦變得更清晰，也能夠增加專注力。

▲瑜珈老師Joe提到，正確的坐姿可以避免內臟跟脊椎的壓迫，增加我們的呼吸量，也能夠增加專注力。

在日常生活中，有許多時間是以坐姿度過，重新審視坐姿，耳朵、肩膀和盤骨呈現一直線就是正確姿勢，而好的坐姿以及正確的姿勢，「脊椎要正先正骨盆」Style日本新型態塑形護脊椅有強大支撐性且兼具舒適的護脊椅，有效解決坐姿駝背造成的健康問題，不僅可以讓身體更健康，還可以提高工作效率。

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