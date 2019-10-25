　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線　正確坐姿提高工作效率

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線，正確坐姿提高工作效率。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲在日常生活中，有許多時間是以坐姿度過，因此要時常提醒自己審視坐姿。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

對上班族來說，長時間久坐的工作型態，已經慢慢影響到健康，長時間的不正確坐姿更是慢性殺手，上班族俞小姐表示，坐久了不自覺會姿勢不對，會想要彎腰駝背翹腳，造成腰痠背痛，長期累積下來造成工作效率變差，精神狀況也不是很好，「在同事的推薦下，開始使用Style椅墊，它的設計就是當你想要彎腰駝背的時候會比較困難，相對矯正你的姿勢，工作效率我覺得就會提升」。

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲對上班族來說，長時間久坐的工作型態，已經慢慢影響到健康，不正確坐姿更是慢性殺手。

來自日本的Style推出「日本新型態塑形護脊椅」，依據美式整脊療法原理腰、臀、腿三點支撐，讓身體呈現最自然的正確姿勢，脊椎保健達人鄭雲龍老師說明，使用方法簡單只有三個步驟，就可以讓你坐得很正確，「第一步你要把屁股抬起來往後面塞到底，第二步你要想像你在量身高般的把身體往上延伸，第三步驟靠上去感覺呼吸的美好」，很推薦職場人可以利用塑形護脊椅，讓自己在延伸的狀態下，保持正向延伸的姿勢，讓工作效率更好更輕鬆。

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼脊椎保健達人鄭雲龍老師，推薦職場人可以利用塑形護脊椅，保持正向延伸的姿勢，讓工作效率更好更輕鬆。

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

Style的熱銷商品Athlete，融入日本奧運金牌選手的姿勢專業，給身體足夠的專業支撐，特殊構造棉墊讓坐感更舒適，另外Premium適合家中長輩或較瘦的人使用，兼具包覆性以及支撐性，提供頭等艙般的坐感，作為禮物也是非常適合，而坐姿正不正確，更是大大影響健康。

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Premium（左）適合家中長輩或較瘦的人使用，Athlete（右）融入日本奧運金牌選手的姿勢專業，給身體足夠的專業支撐。

瑜珈老師Joe提到，不正確的坐姿例如癱坐、翹腳會造成脊椎受到壓迫，甚至會影響到內臟，每次在上瑜珈課都會提醒學生要坐在坐骨上，很多人在最輕鬆的坐姿上用了不對的的姿勢，被施壓的轉折處並不是坐骨而是坐在腰上面，而正確的坐姿可以避免內臟跟脊椎的壓迫，增加我們的呼吸量，讓頭腦變得更清晰，也能夠增加專注力。

▲▼ HLH STYLE 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲瑜珈老師Joe提到，正確的坐姿可以避免內臟跟脊椎的壓迫，增加我們的呼吸量，也能夠增加專注力。

在日常生活中，有許多時間是以坐姿度過，重新審視坐姿，耳朵、肩膀和盤骨呈現一直線就是正確姿勢，而好的坐姿以及正確的姿勢，「脊椎要正先正骨盆」Style日本新型態塑形護脊椅有強大支撐性且兼具舒適的護脊椅，有效解決坐姿駝背造成的健康問題，不僅可以讓身體更健康，還可以提高工作效率。

MOMO： http://bit.ly/2IW8OnZ
PChome： http://bit.ly/2Moimdr
恆隆行總代理：http://bit.ly/2MSlNZ2

ET快訊
小禎「好心舉動」踩地雷..空姊秒垮臉！她反擊：不用那麼兇
正妹騎士本尊現身！「胸比頭大」遭酸這麼擠　她53字嗆爆
林采緹凌晨搬家：分手應該體面！「1年婚爆分居」胡睿兒IG照露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

居家脊椎保健　圖解懶人包

他四肢麻10多年！滑手機「危險級姿勢」超傷　網驚：立馬彈起來

中醫師指出10項偏頭痛的原因　想改善先戒掉不良習慣

仰臥起坐、跑步都上榜！8種運動難瘦又易受傷　專家教你調整

低頭60度＝頸扛5包米！OL滑手機變「簡訊頸」　染上這些症狀慘了

台灣網路書店搶東南亞跨境財　菲律賓小7門市也能取貨

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線　正確坐姿提高工作效率

美感風暴來襲！全球先生鮮肉雲集，多元詮釋各國傳統服飾

台中港三井OUTLET推專車服務　免費接送高美溼地

幫台灣賣家外貿轉型　亞馬遜全球開店揭2020年3大戰略

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

台灣網路書店搶東南亞跨境財　菲律賓小7門市也能取貨

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線　正確坐姿提高工作效率

美感風暴來襲！全球先生鮮肉雲集，多元詮釋各國傳統服飾

台中港三井OUTLET推專車服務　免費接送高美溼地

幫台灣賣家外貿轉型　亞馬遜全球開店揭2020年3大戰略

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

【廣編】2019愛‧Sharing登場！最新主題城市「Las Vegas奢華霓虹」閃耀北高

【廣編】PChome 24h購物應戰雙11　12大主題商品會場狂降破億

新光三越天母店周慶推買一送一　限定「甜點街」現身吸客　

【廣編】IRIS OHYAMA設立台灣分公司　強化國內家電用品銷售

【瑪法達談星】10.23～10.29土象星座　金牛擁有來自外界的低調「神助攻」

即／「水水市集旗艦店」11/1開幕！4層樓文創空間就在華山旁

贈票／重現《鬼店》經典　《安眠醫生》驚悚登場

超過300條台中道路被「燙平」　路平升級後以為走在日本

零下25度急凍櫃塞39人「竟通過熱像儀檢測」　全變凍屍…港口人員遭下封口令！

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

雲端最前線／北漂青年返鄉！台中失業人口數六都最低

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

消費熱門新聞

想吃上等日本和牛　要先看懂等級

新光三越天母店周慶推買一送一

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了

少女心人龍搶購美樂蒂置物籃

夯爆！麥當勞美樂蒂萬用置物籃「40分鐘完售」

台中三井OUTLET高美溼地免費接送

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線

頂級咖啡週年慶必買商品一次看

美樂蒂置物籃太火熱！他請假搶買為哄妻開心

PChome 24h購物12大主題會場雙11狂降破億

SOGO周慶化妝品「比免稅便宜」

手提出門Q爆！開箱先看麥當勞「美樂蒂置物籃」

秋冬必吃「帝王薑母鴨」熬煮秘密大公開

台北現存最老百貨明年改裝

更多熱門

相關新聞

才血便過勞住院　志村健帶妹夜遊

才血便過勞住院　志村健帶妹夜遊

日本老牌諧星志村健（志村けん）9月中旬才驚傳因身體不適送醫，將近半個月沒有消息，不過就在10月7日時，志村健又被拍到帶著嫩妹現身東京的酒吧，恢復過往熱愛的夜遊喝酒。

消費者報告公佈座椅最舒適車款

消費者報告公佈座椅最舒適車款

女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」

女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」

台人過早退休暗藏著被失業的危機

台人過早退休暗藏著被失業的危機

南警與醫院結盟辦員警健檢

南警與醫院結盟辦員警健檢

關鍵字：

坐姿座椅盤骨健康上班族

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面