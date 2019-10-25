超高CP值！第二屆寶礦力路跑登場　滴妹領跑8千人嗨翻

▲第二屆寶礦力水得路跑10/6登場，吸引8千名跑者熱血響應，而首度擔任路跑大使的滴妹，更接下4公里組領跑員的重責大任。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者鍾欣妍／採訪報導

第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場，吸引8千名各路好手來挑戰！擔任本屆路跑大使的百萬訂閱Youtuber滴妹，清晨一早現身會場對跑友喊話:「現在是早上六點，但是我人已經在大佳河濱公園，要準備為寶礦力路跑領跑了，好緊張喔，寶礦力應援你的挑戰，GO！」

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▲第二屆寶礦力路跑開跑前，由路跑大使滴妹領軍，跟著NTC教練一起帶8千位跑者跳暖身操。（圖／記者劉亮亨攝）

不過正式開跑前，滴妹和NTC教練在台上帶領全場大跳暖身操，好好活動筋骨，準備揮灑汗水。而本屆賽事除了原本的4公里、10公里賽程，還首次增開的21公里，搭配賽前NRC專業跑步訓練、NRC Pacer 專業領跑列車，提升整體賽事專業度。

▲▼第二屆寶礦力路跑首度加開半馬21公里賽道，搭配賽前NRC專業跑步訓練、NRC Pacer 專業領跑列車，提升整體賽事專業度。（圖／寶礦力水得提供）

直到6點半，各組賽程陸續鳴槍起跑，從沒參加過路跑的滴妹，這次也接下4公里組領跑員的重責大任，親自替跑者加油，還有跑友特地組隊變裝成六大英雄角色參加，扮演黑豹的跑友說:「這次是我們第二年參加活動，大家都很開心。」

▲第二屆寶礦力路跑大使滴妹參加4K組領跑，親自替跑者加油。（圖／記者劉亮亨攝）

▲連續2年參加寶礦力路跑的民眾，特地揪團打扮成英雄角色參賽 。（圖／寶礦力水得提供）

寶礦力也化身超強應援團，提供滿滿的寶礦力，為跑者補充電解質，幸運獲得VIP的跑友，對於被寶礦力青春女團簇擁，並享受VIP等級的服務感到特別:「可以跟女團互動，然後補給飲料都滿好喝的。」

▲幸運跑友獲得寶礦力青春女團的專享VIP等級應援服務，整場活動都能被簇擁。（圖／記者劉亮亨攝）

滴妹也大讚:「一路上寶礦力喝不完，看到工作人員一直狂發，選手就一直拿一直喝，路跑一定會消耗很多體能、會流汗，所以運動後一定要適時補充電解質。」

▲▼寶礦力化身超強應援團，在現場提供滿滿的寶礦力，為跑者補充電解質。（圖／記者劉亮亨攝、寶礦力水得提供）



寶礦力想藉由路跑拉近人與人的距離，讓跑友跑得更開心、玩得更盡興，賽道中安排許多互動拍照牆，拍照上傳FB或IG可抽價值9萬元電動跑步機，賽後應援派對更推出「足撞球歡樂體驗」和「寶礦力天堂路」，為路跑增添趣味。至於跑友完賽後抽獎共有385個獎項，包含鑽石項鍊、加賀屋雙人住宿券、護腿機、ANA東京來回機票（價值3萬6千元）等豐富好禮。

▲▼賽後有「足撞球歡樂體驗」(上圖)和「寶礦力天堂路」(下圖)兩大應援派對，讓跑者在趣味的賽事中，揮灑汗水。（圖／寶礦力水得提供、記者劉亮亨攝）

完賽物資也很有看頭，領取完馬上開箱的滴妹興奮喊:「這次寶礦力路跑CP值超高，除了完賽的時候可以得到一個刻有名字的獎牌，還有NRC的聯名商品以及滿滿的贊助商物資。」打造高專業度、高CP值、高趣味性的三高賽事，寶礦力路跑全力應援愛運動的你。