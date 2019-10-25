　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超高CP值！第二屆寶礦力路跑登場　滴妹領跑8千人嗨翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲第二屆寶礦力水得路跑10/6登場，吸引8千名跑者熱血響應，而首度擔任路跑大使的滴妹，更接下4公里組領跑員的重責大任。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者鍾欣妍／採訪報導

第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場，吸引8千名各路好手來挑戰！擔任本屆路跑大使的百萬訂閱Youtuber滴妹，清晨一早現身會場對跑友喊話:「現在是早上六點，但是我人已經在大佳河濱公園，要準備為寶礦力路跑領跑了，好緊張喔，寶礦力應援你的挑戰，GO！」

▲▼ 。（圖／寶礦力路跑提供）

請繼續往下閱讀...

▲第二屆寶礦力路跑開跑前，由路跑大使滴妹領軍，跟著NTC教練一起帶8千位跑者跳暖身操。（圖／記者劉亮亨攝）

不過正式開跑前，滴妹和NTC教練在台上帶領全場大跳暖身操，好好活動筋骨，準備揮灑汗水。而本屆賽事除了原本的4公里、10公里賽程，還首次增開的21公里，搭配賽前NRC專業跑步訓練、NRC Pacer 專業領跑列車，提升整體賽事專業度。

▲▼第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場。（圖／寶礦力水得提供）

▲▼第二屆寶礦力路跑首度加開半馬21公里賽道，搭配賽前NRC專業跑步訓練、NRC Pacer 專業領跑列車，提升整體賽事專業度。（圖／寶礦力水得提供）

▲▼第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場。（圖／寶礦力水得提供）

直到6點半，各組賽程陸續鳴槍起跑，從沒參加過路跑的滴妹，這次也接下4公里組領跑員的重責大任，親自替跑者加油，還有跑友特地組隊變裝成六大英雄角色參加，扮演黑豹的跑友說:「這次是我們第二年參加活動，大家都很開心。」

▲寶礦力路跑▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲第二屆寶礦力路跑大使滴妹參加4K組領跑，親自替跑者加油。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場。（圖／寶礦力水得提供）

▲連續2年參加寶礦力路跑的民眾，特地揪團打扮成英雄角色參賽 。（圖／寶礦力水得提供）

寶礦力也化身超強應援團，提供滿滿的寶礦力，為跑者補充電解質，幸運獲得VIP的跑友，對於被寶礦力青春女團簇擁，並享受VIP等級的服務感到特別:「可以跟女團互動，然後補給飲料都滿好喝的。」

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲幸運跑友獲得寶礦力青春女團的專享VIP等級應援服務，整場活動都能被簇擁。（圖／記者劉亮亨攝）

滴妹也大讚:「一路上寶礦力喝不完，看到工作人員一直狂發，選手就一直拿一直喝，路跑一定會消耗很多體能、會流汗，所以運動後一定要適時補充電解質。」

▲▼第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場。（圖／寶礦力水得提供）

▲▼寶礦力化身超強應援團，在現場提供滿滿的寶礦力，為跑者補充電解質。（圖／記者劉亮亨攝、寶礦力水得提供）

▲▼ 寶礦力路跑 。（圖／記者劉亮亨攝）

寶礦力想藉由路跑拉近人與人的距離，讓跑友跑得更開心、玩得更盡興，賽道中安排許多互動拍照牆，拍照上傳FB或IG可抽價值9萬元電動跑步機，賽後應援派對更推出「足撞球歡樂體驗」和「寶礦力天堂路」，為路跑增添趣味。至於跑友完賽後抽獎共有385個獎項，包含鑽石項鍊、加賀屋雙人住宿券、護腿機、ANA東京來回機票（價值3萬6千元）等豐富好禮。

▲▼第二屆寶礦力水得路跑10/6熱血登場。（圖／寶礦力水得提供）

▲▼賽後有「足撞球歡樂體驗」(上圖)和「寶礦力天堂路」(下圖)兩大應援派對，讓跑者在趣味的賽事中，揮灑汗水。（圖／寶礦力水得提供、記者劉亮亨攝）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

完賽物資也很有看頭，領取完馬上開箱的滴妹興奮喊:「這次寶礦力路跑CP值超高，除了完賽的時候可以得到一個刻有名字的獎牌，還有NRC的聯名商品以及滿滿的贊助商物資。」打造高專業度、高CP值、高趣味性的三高賽事，寶礦力路跑全力應援愛運動的你。

ET快訊
「死刑判決定讞就該執行」　蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地
台南公寓火災　阿公逃不出葬身火場！媳婦也受重傷
黑男混血女友「0修圖照」被PO網！關濾鏡真面目現形網傻眼
化工大廠東鹼違規遭罰402萬！總經理涉「內線交易」賣股　檢調
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9歲帥童參加5公里路跑被工作人員誤導　意外贏得「10公里」路跑金牌

新屋鵝肉、水果點心任你吃！　馬拉松賽展現桃園在地豐饒

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

「僅此一次」最美南迴公路通車前封路馬拉松　美景盡收眼底

影／毛小孩也能路跑！　史上最密集補水站...寵物雲300名額免費大放送

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

桃機今年8起地安出包！　交通部開罰「桃勤30萬、長勤6萬元」

一家9口三代親子關係　靠一味人生四神湯解決

Google挺同志！　市府→凱道「彩虹遊行路線」地圖曝光

好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

桃機今年8起地安出包！　交通部開罰「桃勤30萬、長勤6萬元」

一家9口三代親子關係　靠一味人生四神湯解決

Google挺同志！　市府→凱道「彩虹遊行路線」地圖曝光

好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛

台大生為同志遊行熱身　「小同遊」爭取校園性別友善環境

新竹違停哥「佔殘障車格被鎖」　竟嗆：年消費十幾萬消費者最大

超高CP值！第二屆寶礦力路跑登場　滴妹領跑8千人嗨翻

幫小孩準備腸胃藥！糊塗媽「提早教育」臉紅炸　老司機壞笑：SOD開拍惹

婦不吸菸氣喘不停　醫護訪視「抓鬼」！大驚..病灶藏神明廳

川普討厭紐時華郵就退訂！　白宮：聯邦機關跟進能省數十萬美元

常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清

極速超跑女排結盟日本久光製藥　台灣排球新女力

肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

南韓放棄WTO開發中國家待遇　沈榮津：市場更自由化對台灣有利

針刺身體凌虐！竹聯弘仁會暴力擄人　開槍丟手榴彈勒贖逾3千萬

賴士葆嗆鬥雞內閣、逼道歉　蘇貞昌替徐國勇緩頰：主人對僕人都不該人身攻擊

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

蘇貞昌曾動怒拍桌：我也想當慈眉善目修行者，但我是行政院長

貨車死亡39人為大陸公民？　華春瑩：英國警方還在核實

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

42歲擁2400萬　他：存錢比投資重要

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

「鋒面尾掠北台灣」變天降溫　下週颱風可能生成

更多熱門

相關新聞

夜跑當天「無限延期」　跑友怒告詐騙報名費

夜跑當天「無限延期」　跑友怒告詐騙報名費

專辦路跑活動的博聯行銷公司，2018年突然宣布歇業，不但合作廠商收不到款，許多報名要參加台中大肚夜跑、阿里山夜跑等活動的跑友，也臨時被告知報名費泡湯，有9名跑友氣炸，控告博聯葉姓負責人惡性倒閉，涉嫌詐欺，但台北地檢署調查認為，全案屬於跑友與主辦單位之間的民事糾紛，22日處分不起訴葉男。

嘉義大學百年校慶路跑　2千人祝生日快樂

嘉義大學百年校慶路跑　2千人祝生日快樂

阿滴終於復工！談腰傷細節「3症狀同時發作」

阿滴終於復工！談腰傷細節「3症狀同時發作」

10K馬拉松「少女柴」領頭跑第一

10K馬拉松「少女柴」領頭跑第一

汪路跑軟爛討抱　牠們邊跑邊吵架

汪路跑軟爛討抱　牠們邊跑邊吵架

關鍵字：

寶礦力水得寶礦力水得路跑路跑滴妹應援NTCNRC

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

謝祖武被當謝震武回應了！

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面