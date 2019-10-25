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肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

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▲肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼咬珍珠咬出壯大咀嚼肌？肉毒新打法幫你拉提小臉 。（圖／記者陳家豪攝）

▲長期施打肉毒桿菌素有可能會造成抗藥性問題，因此慎選產品就相當重要。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

說到除皺不少愛美女性，都會想到肉毒桿菌素，但是長期施打有可能會造成抗藥性的問題，因此慎選產品就相當重要，不過肉毒選擇這麼多，要如何選擇純淨的肉毒又不會產生抗藥性且自然？醫師表示有三個大重點「斷、捨、離」，「斷」是斷去雜質，成分純淨，「捨」是捨去複合性蛋白，排除抗藥性，「離」是分子分離，擴散精準，修飾自然。

肉毒桿菌素成產生抗藥性的關鍵，就是成份當中的複合性蛋白，傳統的肉毒桿菌素外會包裹一層皆複合性蛋白的成份，這些複合性蛋白非但無治療作用，反而易刺激人體產生抗體，而當肉毒桿菌素被產生的抗體所中和，長期反覆施打可能造成效果下降，因此醫師呼籲，想要降低抗藥性，民眾可以選擇「不含複合性蛋白」的肉毒桿菌素。

▲▼咬珍珠咬出壯大咀嚼肌？肉毒新打法幫你拉提小臉 。（圖／記者陳家豪攝）

▲德國天使肉毒發明者Dr. Jürgen Frevert強調，避免遇到抗藥性的問題，建議民眾要選擇不含複合性蛋白的純淨肉毒。

德國天使肉毒發明者Dr. Jürgen Frevert強調，選擇去除不必要的的複合性蛋白，留下純淨的肉毒桿菌素，一樣具備肉毒桿菌素的療效，但不易產生抗藥性，也就是說只有純粹的肉毒桿菌素去施打的話，它產生抗藥性的風險，就會相對低很多，因此若有消除咀嚼肌需求的女性，在大劑量的施打下，為了避免遇到抗藥性的問題，建議要選擇不含複合性蛋白的純淨肉毒，讓美麗不中斷。

醫師也提醒消費者，施打肉毒療程前要先跟醫師作好溝通，找到適合自己的肉毒療程並選擇合法產品，選擇純淨、不含複合性蛋白的肉毒桿菌素，能夠有效降低抗體生成，大大減少抗藥性的機會發生，才能美得安心！

▼醫師提醒消費者，進行肉毒桿菌療程前要諮詢專業醫師，才能美得安心。

▲天使肉毒。（圖／業者提供）

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