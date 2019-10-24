陳其邁出席LGBTI研討會：包容彼此、尊重差異、拒絕歧視是台灣執法最優先順序





▲陳其邁出席人權研討會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁24日出席「2019年台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會-婚姻平權與同志人權保障」閉幕典禮。他致詞時提到，台灣在今年5月克服種種困難，通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，為我國人權史上留下嶄新一頁。他強調，包容彼此、尊重差異、拒絕歧視是台灣執法最優先順序。

陳其邁提到，1986年祁家威請求與伴侶公證結婚遭拒，向立法院請願及拜訪內政部等相關部會遭拒，開啟了同志平權運動，在30年後，台灣社會終於看到彩虹，讓象徵多元、民主、自由價值的同婚專法通過。

陳其邁說，「我們除了遵守大法官第748號解釋所交付人權保障的誡命外，也尊重公民投票的結果。這是一個嶄新的開始，感謝各界支持與全體國人體諒，讓台灣更向前邁進一步，也讓世界看到台灣對人權保障的努力。」

陳其邁指出，包容彼此、尊重差異、拒絕歧視是台灣執行法律的最優先順序，「我們的任務仍有需相關部門提出配套措施，同時建立多元性別友善、消除歧視之社會環境，也是我們要學習與邁進的目標。」

陳其邁提到，LGBTI人權推動研討會中聽到歐亞同性婚姻平權政策、同志人權保障措施以及相關的反歧視策略等，期待政府部門後續可以將這些優良經驗作為借鏡，並確實納入政府施政，也希望在LGBTI人權推動上與國際間有更緊密的交流合作，互相支援，也期許大家一起打造多元性別友善社會。

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