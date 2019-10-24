國際買家齊聚蘭花展　黃偉哲：台灣蘭業軟實力有如變形金剛堅強

▲「2019台灣國際蘭花產業展」，10月24日至26日於台灣蘭花生物科技園區舉辦，24日舉行開幕式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「2019台灣國際蘭花產業展」，10月24日至26日於台灣蘭花生物科技園區舉辦，24日舉行開幕式，台南市長黃偉哲表示，台灣蘭花產業在品種培育改良、市場調節應變上都有很強大的競爭力，就像變形金剛一樣實力堅強。

台南市長黃偉哲、台南市農業局長李朝塘、駐台北越南經濟文化辦事處代表阮英勇、匈牙利駐台北辦事處代表羅林、農委會農糧署陳啟榮主秘、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處周秀芬主任，共同為「2019台灣國際蘭花產業展」揭開序幕，在地關心蘭花產業的台南市議員劉米山、李宗翰、蔡育輝皆到場關心並表達祝賀。

黃偉哲表示，藉由這次國際展覽專業論壇，能為本地蘭花業者創造國際化平台，讓世界各地的通路商代表，看到台灣蘭業的實力與潛力；同時也讓台灣業者藉此更了解國際消費者需求，創造更符合市場的產品。2020年將有台南市主辦的台灣國際蘭展，及台中市舉辦的世界蘭花會議，世界兩大蘭展齊聚台灣，也期待兩展一起努力擊出亮麗全壘打，讓世界看見台灣，看見台灣的蘭花，榮耀是屬於全台灣的。

這次活動也邀請到荷蘭、巴西、日本三國最大花卉拍賣市場經理（Royal Flora Holland經理Mr. Cor Middelkoop、Veiling Holambra經理Ms. Patricia Bechelli、Ota Floriculture Research Institute Ltd.的負責人 Mr. Susumu Kiryu）來到盛會，此外，還有來自越南、印尼、印度等等世界各國蘭業相關廠商、機構單位、學者專家齊聚一堂，展覽規劃有全球蘭花產業論壇、B2B採購洽談會、龍頭業者產品發表會、台灣蘭花品種商業服務中心之品種展示與重點成果發表會、商業品種展示等，專業的產業活動資訊，讓本地業者能一次獲取全面且國際化的資訊，面對面接觸國外買主，即時掌握全球蘭花的發展現況與未來發展趨勢，進而因應並制定最佳的培育發展方向。

台南市農業局表示，市府長期以來相當重視並支持蘭花產業發展，於台灣蘭花生物科技園區設置「蘭花品種商業服務中心」，未來將透過品種之保存、生理檢測、標章認證、海運貯運測試、海外試種、新品種展示、行銷、智慧財產權全球布局及市場資訊收集等服務，藉由軟實力的整合與服務，向全球展現台灣為世界級花卉島，進一步將台灣推向世界蘭花產業的頂尖地位。