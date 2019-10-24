嘉義地檢署音樂會宣揚服務利他　關懷更生人

▲▼ 嘉義地檢署外牆竣工舉辦音樂會，市長黃敏惠等人到場。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署邀請嘉義市國樂團以「嘉檢外牆竣工啟用典禮」、「更生保護節慶祝大會」、「反賄選宣誓大會」、「服務利他百分人生」為主題，24日晚間於一樓庭園廣場舉辦音樂會慶祝地檢署外牆竣工啟用，希望藉由動人的優美音符，喚起社會各界關懷更生人及其家庭，並協助更生人家庭重建，順利復歸社會，又適值選舉期間，呼籲民眾一起反賄選，市長黃敏惠親臨祝賀。

▲▼ 嘉義地檢署外牆竣工舉辦音樂會，檢察長繆卓然現場致詞，宣導服務利他觀念。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，正派、善良的力量就是嘉義市的精神，我們反賄選，不買票不賣票真正選出優秀的人為人民服務，努力拼為嘉義市更好的未來，為下一代的幸福努力，這就是民主聖地的精神。現場藉由啟動光球儀式及音樂會前真人真事改編故事，賄選案件個案擔綱演出之微電影--「賄後人生」，透過真實案例改編故事，喚起全民反賄選的責任。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，今天的音樂會以關懷更生人為內涵，呼籲社會各界在他們生命的轉彎處，適時地給予扶持與鼓勵，幫助他們勇敢地走向新生，迎向希望。更期待藉由音樂會，宣揚「服務利他」之理念，藉由人與人之間的真誠互助，慈善為懷之胸臆，使社會更加和諧。這是一場高素質的活動安排，期待透過音樂的教化與啟迪，達到陶冶性情、淨化人心的目的。

嘉義市國樂團以最精彩的表演盛大演出，演奏曲目有「慶典序曲」、「黑黑天」、「你怎麼說」、「但願人長久」、「我只在乎你」、「噶馬蘭」、「微笑紅塵」、「阿拉丁組曲」、「金蛇狂舞」等名曲，讓悠揚的樂音迴盪在舒適的秋夜，與民眾一起歡度幸福夜晚。