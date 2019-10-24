反送中、一國兩制刺激　游盈隆：台灣統派支持者達史上最低迷

▲反送中、一國兩制刺激，游盈隆指出「台人統派支持者達史上最低迷」。（合成圖／ETtoday資料耖、翻攝央視）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆24日在臉書分析，總統蔡英文上任至今三年多「台灣認同有明顯下降並停滯」，不過台灣人統獨傾向的長期趨勢上， 「兩岸統一」的統派支持者銳減，來到了史上最少、最低迷的時候。

游盈隆指出， 台灣人在期盼「台灣獨立」的趨勢上，今年6月達到過去28年來的第二次高峰，僅次於2016年5月蔡英文剛上台、民進黨重返執政的時候。他認為，主要是拜近半年來兩大因素的刺激，一個是大陸國家主席席近平力主「一國兩制」和「不承諾放棄使用武力」的重要講話，另一個就是新近香港「反送中運動」的影響；前者在今年1月，讓日趨下滑的獨派支持者猛然醒來，從三成五一舉上升12.4個百分點，但最近的香港反送中運動卻只小幅推升了2.2個百分點。

游盈隆提到， 台灣人在「兩岸統一」方面，6月大幅下跌到1996年以來的歷史新低點，只有13.6%，比1996年台灣第一次總統大選後的14%還低一些。值得注意的是，自2017年10月以後，期盼兩岸統一的人數重新站上兩成以後，至少維持了15個月以上，其中在2018年9月還一度竄升到兩成六，成為1991年以來的歷史次高；如今在兩大因素刺激下，台灣社會的統派支持者銳減，達到了史上最少、最低迷的時候。

游盈隆分析， 在期盼未來繼續「維持現狀」方面，主要拜香港反送中運動的影響，主張繼續「維持現狀」的人數比例從今年一月的18.5%一舉躍升到25.4%，大致回到了過去20年來的平均水平。

游盈隆強調，整體來講，過去3年台灣人統獨傾向的起落主要是來自外部的威脅，「也就是中國的威脅，而非台灣社會內生的力量」，這也間接呈現了蔡英文政府「維持現狀」政策的後果，值得關注。

游盈隆說，多年來台灣認同已經穩定維持在七成以上，甚至2016年一度提升到歷史新高點，有百分之八十的台灣人已自認是台灣人，而非中國人；當有過半數的台灣成年人期待台灣未來要獨立時，台灣人已清楚地表達了集體的政治意志、期望、態度和抱負，那就是「未來要追求一個真真正正、名實相符的主權獨立的國家。」

游盈隆表示，這種台灣400年來史無前例的人民集體認同形成，包括五成以上外省人、七成以上客家人、河洛人的共同投入，是一個前所未見的偉大成就。