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預防牛流行熱　台南動保處加強宣導及防疫

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▲季節交替日夜溫差較大，蚊蟲等節肢動物易滋生，易遭吸血蚊蟲叮咬致牛流行熱等疾病發生，將造成養牛戶重大損失並有散播疾病之虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲季節交替日夜溫差較大，蚊蟲等節肢動物易滋生，易遭吸血蚊蟲叮咬致牛流行熱等疾病發生，將造成養牛戶重大損失並有散播疾病之虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市養牛數近2萬2千頭，牛隻飼養頭數占全國第2，因此在牛隻疾病的防疫工作上不能輕忽；近期台灣氣候時序入秋，季節交替日夜溫差較大，蚊蟲等節肢動物易滋生，此時牛隻抵抗力逐漸減弱，易遭吸血蚊蟲叮咬致牛流行熱等疾病發生，將造成養牛戶重大損失並有散播疾病之虞，台南市動保處請農民加強防疫。

患牛流行熱牛隻有高燒、流涎、跛腳、關節腫脹疼痛、泌乳劇減等症狀，讓畜主誤以為是普通感冒而不已為意，但往往造成牛隻急性死亡，無形之中增加養牛戶經濟上之損失。

▲季節交替日夜溫差較大，蚊蟲等節肢動物易滋生，易遭吸血蚊蟲叮咬致牛流行熱等疾病發生，將造成養牛戶重大損失並有散播疾病之虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市為我國重要乳牛養殖及牛乳生產地，市長黃偉哲特別重視防疫工作，並指示動保處要落實各項防疫措施。動保處每年2月至3月及7月至8月輔導養牛戶按時進行牛流行熱疫苗之補強工作，本年度疫苗施打率已逾8成5以上，並提醒養牛戶必須避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量燈捕蚊具（燈光誘蟲）等牧場防疫措施。

同時每週定期派遣防疫消毒車至柳營酪農專業區周邊公共區域之道路消毒，協助農戶減少畜舍環境中病媒蚊蟲數量，確實完成相關防疫工作才能避免節肢動物媒介牛隻疾病，減少牧場經濟損失以維護牛隻健康及產業發展。

▲季節交替日夜溫差較大，蚊蟲等節肢動物易滋生，易遭吸血蚊蟲叮咬致牛流行熱等疾病發生，將造成養牛戶重大損失並有散播疾病之虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於牛流行熱等疾病對養牛戶會造成重大損失，動保處並於24日在柳營區農會辦理動物防疫研討會，邀請國立屏東科技大學獸醫學院李旭薰老師，擔任講師以提升農民對牛流行熱等疾病之防治觀念，降低疾病對牛隻所造成之傷害與經濟損失，進而穩定養牛戶的經濟生產效益。

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