快訊／賴清德訪美返國：僑胞支持蔡英文當選、國會立委過半

記者陶本和、蔣婕妤／桃園報導

盛傳民進黨2020年「蔡賴配」已逐漸成形，前行政院長賴清德24日晚間8時15分，完成出訪美國助選的任務返抵國門。他在接受訪問時表示，此行是民主的必然跟責任所在，也得到海外僑胞大力支持，但與搭配沒有任何關係。

賴清德身穿一席黑色西裝，於晚間8時15分左右，低調抵達桃園機場。現場包括前彰化縣文化局長陳文彬，以及獨派支持者到場迎接之外，由於在場媒體拍攝，也引起眾多民眾圍觀，知道是賴清德回國，紛紛上前打招呼。

▲賴清德出訪回台。（圖／記者黃軍瑋攝，下同）



賴清德接受訪問時表示，這次在民進黨中央黨部，以及總統蔡英文連任競選辦公室安排下，前往美國助選，從舊金山、芝加哥、紐約，還有華府，非常感謝僑胞大力支持，整個活動圓滿成功。

賴清德說，僑胞們也都體認到這次選舉的重要性，且都願意站在捍衛主權立場來守護民主，支持蔡英文高票當選，以及支持民進黨立委過半，讓台灣發展可以持續壯大。

對於外界盛傳的「蔡賴配」，賴清德笑著說，這次前往美國助選，是民主的必然，也是責任所在，跟搭配或任何職務沒有相關。

另外，針對近期香港陳同佳案，賴清德則說，這次他都在美國，所以對於這件事情還沒有深入的了解。