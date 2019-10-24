台南農創新未來競賽　崑科大《梨松再聚》3D列印奪獎

▲2019「台南農創新未來」崑科大3D列印生活用品競賽，地主隊崑大空設系陳佾霆的作品《梨松再聚》，受評審青睞奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學空間設計系主辦、國航科技公司協辦的2019「台南農創新未來」崑科大3D列印生活用品競賽，邀請全國科技大專院校及高中職學生，以台南鹽水溪沿岸農作物，發揮創意進行3D列印設計，崑大空設系陳佾霆作品《梨松再聚》，以台南特產鳳梨結合松果，成為一座多功能掛件及收納桌立燈，受青睞奪冠。



2019「台南農創新未來」崑科大3D列印生活用品競賽，分成科技大學組及高中職組，吸引全國逾70件作品報名；崑山科大助理教授梁凱翔表示，3D列印是未來年輕設計師必備技能，當技術已經成熟，就要開始思考應以何種議題進行創作，才能提升生活品質或關懷社會，設計不該只是天馬行空，該競賽透過結合「大學社會責任實踐計畫」，以真實的台南農作作為主題進行創意發想與實作。





經過嚴謹評選，科技大學組第1名由崑大空設系陳佾霆的作品《梨松再聚》奪下，該作品結合鳳梨與松果的外觀，設計一座能依照使用者習性做燈源強弱調整的立燈，是相當受歡迎的創作，榮獲首獎實至名歸。第2名由國立高雄科技大學鄧祥真、郭晉夆、謝譯諄的《梨梨園上草》拿下，該作品以鳳梨外觀設計為盆栽主體，利用多肉植物的型態來體現鳳梨葉片，巧妙地以3D列印技術結合植物本體體現農產形象，未來將計畫發展客製化盆栽。



同樣來自國立高雄科技大學鄭詰霖，以《見鳳插餐具》獲得第3名，該作品利用鳳梨外觀來做餐具造型之發想，相當有看頭。崑山科大空設系邱禹鈞的《食在有趣》及真理大學陳羽絜的《小旺仔》皆獲得佳作，《食在有趣》同時也是網路人氣獎的得主。

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高職組的部分，台北市私立延平高級中學蔡仲軒的《豐收台灣_香蕉形置物籃》榮獲冠軍，羅東高工李虹萱、林政諺、林佳妤共同創作的《蘿蔔牙籤罐》獲得第2名，第3名由羅東高商簡珮涵的《鳳梨削鉛筆機》拿下，該作品同為高中職組網路人氣獎作品。新莊高中蔡芷欣的《竹筍珠寶盤》及羅東高商簡珮鈺的《火龍果造型鉛筆盒》則獲佳作。