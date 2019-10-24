英貨櫃車藏39具凍死屍體！中國駐英大使趕到場…緊急發聲明「心情沉痛」

記者許力方／綜合報導

英國發生一起箱屍案，當地時間23日凌晨1時許，警方發現，25歲司機羅彬遜從埃塞克斯郡（Essex）工業區駛出的貨櫃車內，藏有39具屍體，包含8女、31男，全是中國籍，懷疑他們恐在零下25度「金屬棺材」中活活凍死。中國外交部駐英大使館表示心情沉痛，已經派員趕到現場，與警方聯繫核實身分。

事發於23日凌晨0時許，監視器畫面捕捉到，羅彬遜開貨櫃車離開碼頭，沒多久後報警稱有屍體，英國警方在車內找到39具屍體，包含39名成年人，其中8人為女性，其餘31人為男性，英媒引述辦案人員說法，描述39名死者恐怕經歷了世間最痛苦的死法—在零下25度的「金屬棺材」中活活凍死。

警方目前正在審問25歲羅彬遜，因涉嫌謀殺被捕，另外也傳出警方突襲了2棟房屋，英國國家打擊犯罪調查局表示將努力查明，可能參與的「有組織犯罪集團」，總警司馬里納說，「這是一場悲劇，很多人失去生命」。由於受害者人數眾多，警方估計，身分確認過程可能會十分漫長。

消息傳回引發中國網友熱烈討論，驚呼「盡快等一個真相」、「讓人心痛焦急」，不能理解為什麼39名中國公民不明原因在貨車中死亡，「到底真相是什麼？」對此，中國外交部領保中心第一時間回應，駐英大使館已經派員驅車趕赴現場，核實相關情況。

駐英大使館發言人劉曉明隨後也發表聲明，「我們以沉重的心情看到英國媒體關於埃塞克斯郡發現39人死亡的報導，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。」

【22:26更新－中國駐比利時使館聲明】

中國駐比利時使館也發布聲明，引述埃塞克斯警方的消息指稱，裝載39具屍體的貨車是分兩部分入境英國。其中，來自北愛爾蘭的牽引車，也就是貨車頭，20日從都柏林出發，經霍利黑德進入英國，貨櫃則是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）出發。兩部分於23日凌晨0時30在英國港口匯合，在1時05分左右一起離開港口，1時40左右，警方獲報發現39具屍體。

中國駐比利時使館表態高度關注此案，已要求比利時警方等相關部門展開全面調查，另外，使館將密切跟踪案件調查進展情況。

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