2019全運會地主隊桃園獲第五　2021相約新北市見

▲2019全運會地主隊桃園獲第五司法院長獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市舉辦的2019全國運動大會為期6天，24日於桃園展演中心舉行閉幕典禮；其中地主隊桃園市以45金47銀55銅獲得司法院長獎，台北市以84金68銀77銅蟬聯全運會總統獎。由於2年後的全運會由新北市舉辦，因此新北市副市長陳純敬由桃園市長鄭文燦手中接下會旗，和22縣市代表相約2021年新北市見。

▲新北市副市長陳純敬接下會旗，相約2021年全運會在新北市再見。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，2019全運會共頒發402面金牌，台北市以84金68銀77銅成績蟬聯總統獎，桃園市代表隊則以45金47銀55銅成績，獲得第五名司法院長獎，與第四名高雄市只有1金的些微差距，但金牌數比上屆大幅增加，成績亮眼。

▲台北市以84金68銀77銅蟬聯全運會總統獎。（圖／市府提供）

這次2019全運會共32項競賽破大會紀錄、1項平大會紀錄、20項創大會紀錄、8項破全國紀錄，其中台北市王冠閎泳出奇蹟，分別在100公尺及200公尺蝶式雙破大會紀錄和全國紀錄；賽前備受矚目的標槍好手鄭兆村，在男子組擲標槍（800g）項目，代表桃園市拿下金牌，以83公尺22成績破大會紀錄，順利完成3連霸。

另外，舉重國手郭婞淳代表台東縣，在女子組舉重59公斤級，以抓舉100公斤、挺舉137公斤、總和237公斤成績，刷新抓舉、挺舉、總和等三項大會紀錄勇奪金牌；江勝山也代表桃園市勇奪自由車、登山車下坡賽及越野繞圈賽金牌，並完成登山車越野賽項目4連霸。

2019全運會第二至第八名獲獎縣市隊伍依序為：新北市（59金58銀61銅），獲副總統獎；台中市（55金54銀44銅），獲行政院長獎；高雄市（46金49銀54銅），獲立法院長獎；桃園市（45金47銀55銅），獲司法院長獎；台南市（20金21銀25銅），獲考試院長獎；南投縣（15金15銀13銅），獲監察院長獎；宜蘭縣（13金12銀17銅）獲大會獎。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感