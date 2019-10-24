又大買「大疆無人機」！　美國防部澄清：拿來當作靶機

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國防部下令禁止軍方購買「中國製現成無人機」後，近日卻傳出仍有單位採購大疆（DJI）無人機。不過，美國高官表示，他們沒有授權直接使用中國製造的無人機，「我們是把它們當作靶機。」

據《美國之音》報導，美國空軍和海軍已花了數十萬美元，為空軍唯一的特種戰術聯隊和俗稱「海豹」（SEAL）的海軍海陸空突擊隊採購大疆無人機。不過，由於擔心網路安全問題，美國軍方曾禁止使用中國製造的無人機，美國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）指出，空軍和海軍都獲得了國防部採購及維護辦公室所批准的「特別豁免令」，「個案處理，以應急需」。

此外，美國防部負責採購及維護事務的副部長洛德（Ellen Lord）在18日受訪時說，她的辦公室之所以批准這些特別豁免令是為了讓無人機在「高度受控的條件下」使用，藉此測試美軍的反無人機能力。洛德也強調，「我們並沒有授權直接使用中國製造的無人機，我們是把它們當作靶機。」

其實，2018年8月和11月完成的採購單顯示，海軍和空軍分別花費了近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機；空軍購買了35架大疆「禦」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆「悟」Inspire系統無人機。

大疆科技曾警告美國軍方，倘若放棄不使用該企業軟體或是無人機，過去的檔案、軟體、光學開發系統就將會受到影響。在專家認為有隱憂之際，五角大樓發言人安德魯斯（Mike Andrews）也表示，海軍採購的大疆無人機則是用於測試與行動。

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