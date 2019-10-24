故宮文物數位化一次展「已經在做了啊！」　民進黨酸韓國瑜：都是進行式

▲民進黨酸韓國瑜、張善政。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出，當選後要將故宮70萬件文物一次展出，國政顧問團總召張善政24日表示，故宮沒在想數位，被實體展示的框架框住了。不過，行政院長蘇貞昌則打臉「數位化早就在做了」，民進黨也在臉書發文酸「故宮數位展、南院展國寶，都是進行式！」

民進黨質疑，韓國瑜是否從來沒有去過故宮，竟然提出將故宮文物70萬件國寶一次展出這種缺乏文化素養，以及毫不考慮執行可能性的不負責任發言；另也批評張善政，對政府的文化施政並不熟悉，隨著韓國瑜發言起舞，為其辯護。

民進黨指出，2017年起國立故宮博物院就以「故宮重要文物數位化基礎建設及公共化教育應用計畫」，加入行政院前瞻基礎建設計畫，為期4年，經費約新台幣5.7億，希望打造「數位故宮」成為台灣數位文化的品牌代表。

民進黨表示，故宮的數位典藏，以及國寶的輪替策展，一直都是持續在推動的進行式，希望韓國瑜及其團隊不要信口開河，抹煞所有同仁長期推動文化政策的苦心。

其他人也看了這些...

► 故宮70萬件文物怎麼一次展？ 張善政：VR看敦煌石窟、台南孔廟

► 前故宮院長馮明珠替韓國瑜背書：文物一次展出 數位典藏當然可

► 蘇貞昌嗆韓國瑜讓全世界看笑話：數位化早在做！故宮一次展如跳蚤市場