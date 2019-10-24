誠美材不參與昆山奇美增資案　引進新策略投資人

▲誠美材財務長陳文進召開重大訊息說明會。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今（24）日晚間在證交所召開重大訊息說明會，由財務長陳文進說明董事會決議，放棄參與子公司昆山奇美增資案，並引進策略投資人弘灣資本或其控制之公司，藉此充實昆山奇美的營運資金，降低營運風險。

陳文進表示，誠美材今日召開董事會決議不參與昆山奇美現增案，並將引進策略投資人進來昆山奇美，主要是藉由策略投資人廣泛的產業及人脈網絡，不管在商務方面，或是資本市場方面，對昆山奇美都會有相當大的助益，並對經營效益及股東權益有正向發展。

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根據誠美材重訊內容，昆山奇美原股東浙江任遠進出口有限公司參與現增2,850萬美元（約人民幣2億元），並將引進新策略投資人弘彎資本或其控制之投資機構1.14億美元資金（約人民幣8億元），合計1.425億美元，用以支應昆山奇美2.5米新產線資本支出，以及支付日東電工權利金。

此外，誠美材未參與增資，持股比例由原本49.5%降到33.47%，喪失實質控制權，但仍為昆山奇美最大單一法人股東，對此誠美材強調，引進策略投資人藉此充實昆山奇美的營運資金，有助於未來LCD產業變化的時候，可以降低營運風險和財務風險。