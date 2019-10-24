　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳23日刑滿出獄。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事還吵得沸沸揚揚。陸委會副主委邱垂正24日在記者會上對現場的港媒表示，問問你們的港府，讓犯嫌逍遙法外，極有可能發生逃亡之虞，「不要忘記這個犯嫌是涉嫌殺害香港公民的兇手，難道你們一點責任都不用負嗎？」

陸委會記者會上，有媒體問及蔡總統曾說陳嫌只有「逮捕」問題以及政府用詞的「投案」、「押解」當中差別？邱垂正對此回應，「我們相關文書都是用『帶回』，用詞差異可問法務部，不需要再字眼上打轉」，重點是台港雙方要善意合作，才能彰顯司法公義，沒有司法公義，如何對被害者跟家屬交代。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

此外，邱垂正還一度反問在場港媒指出，「你們可以問問香港政府，讓犯嫌逍遙法外，極可能發生逃亡跟串證之虞，這樣是在彰顯保護香港人嗎？不要忘記，這個犯嫌是涉嫌殺害香港公民的兇手，難道你們（港府）一點責任都不用負嗎？」

邱垂正稱，陳同佳涉及重大殺人案，政府有必要掌握他的行蹤，目前是註銷他的網路簽證申請，但沒有禁止他入境，必須透過臨櫃申請，「他來台灣不是商務，也不是觀光，是殺人兇嫌，不能來台自由行，我們已經成立了單一投案窗口，陳同佳要來台灣面對司法，可與窗口做聯繫，政府已經準備就緒，依照法定程序辦理。」

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正提到，由於港府目前仍無法掌握陳嫌來台時間，政府尚在等待通知，為了降低不確定性，才會設置單一窗口，也正式通知港府，請港府轉達陳嫌，安排相關事宜，「除了單一窗口，也會持續透過既有的聯繫機制（策、協兩會）來做溝通。」

邱垂正強調，涉及台港兩地的刑事案件，一定要透過司法互助合作機制，才能夠順利順暢，這段時間以來，我們盡了最大努力與港府溝通，但是港府一直強調沒有司法管轄權，所以才說「香港不辦，台灣來辦」，希望香港政府履行諾言，提供對此案的協助，讓人犯與事證成功來到台灣。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
余苑綺肺部長出黑點…醫曝「關鍵存活率」！余天心痛崩潰
39人反鎖15小時「凍死」！如塞進零下25℃ 金屬棺材
即／炎亞綸宣告斷開15年華研！「天下無不散的宴席」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

「50倍放大」解鎖肌膚密碼 　自然美「十大功能檢測儀」上海吸睛

叫外賣炒飯給負評！女子吃一口「覺得難吃」　竟遭辱罵：垃圾，吃不起別吃

陸委會民調：台灣民眾89.3%反對「一國兩制」

香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

「她經濟」爆發！　東森自然美「六大系列護膚新品」登陸進博會

陳同佳「投案窗口」台港有聯繫！港警務處承諾「有訊息會通知」

69歲伯尿道「塞23條芋頭」！醫生挖出200cm條狀物…一問原因嚇傻

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

「50倍放大」解鎖肌膚密碼 　自然美「十大功能檢測儀」上海吸睛

叫外賣炒飯給負評！女子吃一口「覺得難吃」　竟遭辱罵：垃圾，吃不起別吃

陸委會民調：台灣民眾89.3%反對「一國兩制」

香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

「她經濟」爆發！　東森自然美「六大系列護膚新品」登陸進博會

陳同佳「投案窗口」台港有聯繫！港警務處承諾「有訊息會通知」

69歲伯尿道「塞23條芋頭」！醫生挖出200cm條狀物…一問原因嚇傻

議員問「韓國瑜需不需要看醫生」　侯友宜一聽「憋笑失敗」：哈哈哈

新口味連發！萬波「紫米芋芋椰奶」有唯美漸層、一芳3新品優惠價39元起

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

台塑越鋼汙染遭罰152億！越南政府不給補償　居民跨海提告遭駁回

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

蔡英文：陳同佳案沒有「髮夾彎」 政府行使管轄區立場一致

連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

亞裔西點軍校生自轟死亡　陳屍校內地下室多日才找到

可供新屋區六成家戶用電　全台最大沼氣發電系統在永豐餘

王道銀高層異動！總經理楊錦裕退休　由執行副總李芳遠接任

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

港姐穿鏤空比基尼露水滴奶！正面神秘三角洲乍現

20歲妹遭2男拖進旅館！抵死反抗4樓跳下

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

69歲伯尿道塞芋頭　醫生挖200cm條狀物

2歲幼童吃熱狗跌倒！8cm竹籤直插腦幹

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

嫩妹馬路打架　衣服被脫掉了

「才華全能女星」獲建築大獎　網群嘲

外媒稱「撤換林鄭月娥」　陸外交部回應了

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

女大生燦笑PO出「黑白獨照」後失聯

陳同佳「赴台自首原計劃」曝光！

更多熱門

相關新聞

民調：民眾反「一國兩制」比率升至89.3%

民調：民眾反「一國兩制」比率升至89.3%

陸委會24日公布例行民調結果，調查顯示近9成民眾不贊成中共「一國兩制」主張（89.3%），有8成民眾不認同中共連續奪取我邦交國、阻礙我參與國際（80.1%）等行徑。此外，「習五條」年初提出後，反對「一國兩制」的比例從1月的75.4%上升了13.9%，而民意認為中共當局對我政府與民眾不友善態度，也分別升高至69.4%、54.6%，達到近年新高。

謝鋒：香港街頭暴力比SARS更致命

謝鋒：香港街頭暴力比SARS更致命

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司

陳同佳「投案窗口」台港有合作！

陳同佳「投案窗口」台港有合作！

陳同佳「自首」爆法界大老獻策　陳其邁籲：相關人士勿過多政治操作

陳同佳「自首」爆法界大老獻策　陳其邁籲：相關人士勿過多政治操作

關鍵字：

陸委會香港媒體港府陳同佳粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

建中生都不叫外送？　學長解答了

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國人

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

瑪莎拉蒂贊助金馬獎大陸急切割

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面