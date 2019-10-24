陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

▲陳同佳23日刑滿出獄。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事還吵得沸沸揚揚。陸委會副主委邱垂正24日在記者會上對現場的港媒表示，問問你們的港府，讓犯嫌逍遙法外，極有可能發生逃亡之虞，「不要忘記這個犯嫌是涉嫌殺害香港公民的兇手，難道你們一點責任都不用負嗎？」

陸委會記者會上，有媒體問及蔡總統曾說陳嫌只有「逮捕」問題以及政府用詞的「投案」、「押解」當中差別？邱垂正對此回應，「我們相關文書都是用『帶回』，用詞差異可問法務部，不需要再字眼上打轉」，重點是台港雙方要善意合作，才能彰顯司法公義，沒有司法公義，如何對被害者跟家屬交代。

此外，邱垂正還一度反問在場港媒指出，「你們可以問問香港政府，讓犯嫌逍遙法外，極可能發生逃亡跟串證之虞，這樣是在彰顯保護香港人嗎？不要忘記，這個犯嫌是涉嫌殺害香港公民的兇手，難道你們（港府）一點責任都不用負嗎？」

邱垂正稱，陳同佳涉及重大殺人案，政府有必要掌握他的行蹤，目前是註銷他的網路簽證申請，但沒有禁止他入境，必須透過臨櫃申請，「他來台灣不是商務，也不是觀光，是殺人兇嫌，不能來台自由行，我們已經成立了單一投案窗口，陳同佳要來台灣面對司法，可與窗口做聯繫，政府已經準備就緒，依照法定程序辦理。」

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，由於港府目前仍無法掌握陳嫌來台時間，政府尚在等待通知，為了降低不確定性，才會設置單一窗口，也正式通知港府，請港府轉達陳嫌，安排相關事宜，「除了單一窗口，也會持續透過既有的聯繫機制（策、協兩會）來做溝通。」

邱垂正強調，涉及台港兩地的刑事案件，一定要透過司法互助合作機制，才能夠順利順暢，這段時間以來，我們盡了最大努力與港府溝通，但是港府一直強調沒有司法管轄權，所以才說「香港不辦，台灣來辦」，希望香港政府履行諾言，提供對此案的協助，讓人犯與事證成功來到台灣。」

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