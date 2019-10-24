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可供新屋區六成家戶用電　全台最大沼氣發電系統在永豐餘

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▲全台最大沼氣發電系統在永豐餘。（圖／市府提供）

▲永豐餘工業用紙發表該公司沼氣發電系統。（圖／市府提供） 記者楊淑媛／桃園報導

永豐餘工業用紙公司和工研院合作，在桃園新屋廠建立全台最大的沼氣發電廠，24日舉行發表會指出，新屋廠沼氣發電設有兩套容量共計2,400kW（千瓦）的發電系統，第三套發電系統容量1,560kW（千瓦），預計2020年第3季完工，屆時年發電量將達3,200萬度，可供近1萬戶家庭用電。

據市府資料統計，新屋區位於桃園濱海地區，人口約5萬人，戶數有16,000戶，也就是這座永豐餘宣稱，全台最大的沼氣發電系統，在2020年第3季完工後，可供應新屋區六成的家戶用電量。

▲全台最大沼氣發電系統在永豐餘。（圖／市府提供）

▲永豐餘工業用紙新屋廠沼氣發電系統。（圖／市府提供）

永豐餘投資控股公司董事長何奕達表示，永豐餘不斷思考碳、水、紙、再生能源等四大循環，期望所有資源都能不斷地循環利用，朝「零廢棄」全循環邁進，這是企業的社會責任，也是完整再生循環經濟的典範；而新屋廠每日沼氣產量為28,000立方米，甲烷純度達到80%，發電效率為40%，三項指標均領先台灣業界，躋身亞洲頂尖水準之列。

出席發表會的市長鄭文燦表示，除了沼氣發電，永豐餘公司未來利用「廢棄物衍生燃料」（Refuse Derived Fuel, RDF）造粒技術，將回收紙纖維中許多高熱值的固體有機餘料，轉化為再生能源，減少石化燃料的使用，作為再生循環經濟的典範，希望環保署能建立RDF相關規範，也呼籲能源局或台電將RDF納入綠色能源收購範圍，未來包括廚餘、水肥、污水處理場污泥、颱風漂流木或大型傢俱等，皆可透過RDF技術進行妥善處置，為台灣工業發展帶來助益。

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