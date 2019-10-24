王道銀高層異動！總經理楊錦裕退休　由執行副總李芳遠接任

▲王道銀行執行副總經理李芳遠。（圖／王道銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行今（24）日宣布，董事會決議通過總經理楊錦裕將申請退休案，新任總經理將由王道銀行執行副總經理暨現任香港分行行長李芳遠接任，該人事案將待金管會審核後，由董事會授權董事長核定生效。

王道銀行總經理楊錦裕自2012年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）擔任總經理以來，持續帶領王道銀行強化業務績效與擴大營運規模，7年來達成多項重大里程碑，授信餘額連年創下新高，打造王道銀行堅強的財務體質，之後更帶領王道銀行轉型商銀，並於證交所掛牌上市。

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王道銀行指出，對於總經理楊錦裕7年來的戮力貢獻，深感不捨之外，也深表感謝，並對他退休後的生涯，給予最深的祝福。

至於新接任總經理的李芳遠，擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士學歷，過去曾任滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行工商金融業務處資深副總裁等職務，現任王道銀行香港分行行長。

李芳遠自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，從加入迄今，王道銀行香港分行的稅前淨利已成長近5倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。

王道銀行相信，藉由李芳遠的豐富經驗與專業能力，將持續帶領王道銀行拓展業務、提升營運績效，打造與股東、客戶、員工等所有利害關係人共創多贏的永續企業。