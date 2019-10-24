檢警聯手破獲賭博電玩店　查扣機台149台逮28人

▲台南市警一分局據報破獲賭博電玩店，查扣賭博電玩機檯ic板149塊、現金、代幣、積分卡，逮捕員工與賭客共28人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局接獲社區民眾檢舉東區1家電子遊藝場，讓賭客把積分卡換現金，涉嫌賭博行為，一分局專案小組於10月23日下午5時，兵分多路在該電子遊藝場內查扣賭博電玩機檯ic板149塊、現金、代幣、積分卡，逮捕員工與賭客共28人，全案依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

警方獲此一線索後，一分局長即召集相關單位組成專案小組，綿密分工、長期實施蒐證，掌握該電玩店犯罪事實後，報請台南地檢署劉修言檢察官指揮偵辦，專案人員於10月23日下午5時，由分局長、劉檢察官親自帶隊，動員近百警力、分兵十數路，同步執行搜索相關處所、傳喚犯罪嫌人、證人，在該電子遊藝場內查扣賭博電玩機檯ic板149塊（可供200人同時入座參與賭博）、現金39萬9千元、代幣27萬枚、積分卡200餘張，現場逮捕換錢員工2名、另帶回工作人員、賭客等26名，全案依違反電子遊戲場業管理條例、刑法賭博罪，移送台南地檢署偵辦。

市警一分局呼籲，國家當前最重要政策就是建構一個安居樂業的家園，如有發現不法，請「雞婆一點」、主動通報警察查緝，一分局反毒打詐掃黑專線06-2604678，隨時有專人接聽，對於檢舉人會做最高等級保密，同時也呼籲民眾，切勿參與賭博而沉迷，避免導致家庭破裂、經濟毀敗！