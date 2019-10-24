台塑越鋼汙染遭罰152億！越南政府不給補償　居民跨海提告遭駁回

▲台塑越鋼2016年因汙染海洋，遭越南政府判罰5億美金，但大多數受害居民未得到補償。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台塑集團在越南河靜省設立鋼鐵廠，於2016年6月間爆發汙染事件，遭越南政府開罰5億美金（約新台幣152億元）。不過，越南政府收了罰金，大多數受害居民卻沒得到賠償，加上法院也拒絕受理，讓許多民眾氣得走上街頭，不料慘遭政府武力鎮壓。7875名受害者今年6月跨海向台塑求償1.4億，並支付120萬元裁判費，卻遭北院以「無管轄權」駁回。

環境權保障基金會律師10月24日到現場痛批，北院「放棄司法管轄權、放棄主權」，計劃向高等法院抗告。北院下午召開記者會，表示收裁判費為起訴要件，經調查，本案原告、部分被告、侵權行為地皆在越南，裁定駁回實屬有據。

▲7875名受害人跨海向台塑求償1.4億元，也繳了120萬元裁判費，卻遭北院以「無管轄權駁回」，環境權保障基金會律師10/24日到北院抗議，預計向高院抗告。（圖／記者羅志華攝）

環境權保障基金會黃馨雯律師表示，越鋼案沒有專屬管轄權，應適用「辯論主義」，即以雙方當事人的主張來裁定，但北院卻自己做認定，明顯違反「辯論主義」，且「越鋼」就是台塑到越南所設立，其股東大多為台灣相關公司，本件訴訟與台灣具有密切關聯，一審法官裁定「無管轄權」相當離譜。

阮文雄神父代表越南河靜教區神父發表聲明，表示對台灣法院無視台塑在越南造成的損害，感到非常震驚、受傷，汙染受害人在越南的請願、起訴權被暴力阻撓，原以心灰意冷，當他們得知本案能在台灣提告時，心中重燃了希望，不惜犧牲工作時間為訴訟奔波，不料這小小的希望，卻又被台灣法院再度粉碎…，「加害人是台灣公民，就該受到台灣的法律約束。」

▲阮文雄神父（左）向司法院代表遞上陳情書，希望台灣法院能審理此案。（圖／記者羅志華攝）

人權公約聯盟黃嵩立表示，30年來全球供應鏈逐漸形成，當跨國產業出現勞工或環境問題時，單一國家法院往往無法有效救濟及審理，他請法院嚴肅考慮全球化投資，與工商業策略對人權的侵害，審視我國企業台越南造成的後果，修正司法管轄權概念。另外，國際人權聯盟（FIDH）40屆全球年會在台北舉辦，就是認為台灣已成亞洲人權的先驅，他們也聯署通過緊急決議，呼籲台灣法院重新考慮。

▲在律師及神父帶領下，一行人喊出口號「台塑跨國汙染，法院應予審理」，結束這次陳情。（圖／記者羅志華攝）

對於環境權保障基金會律師的陳情，北院於下午召開記者會表示，請原告補繳120萬元裁判費為正常訴訟程序，經調查後發現，本件原告為越南籍，部分被告也是越南公司，侵權行為地也在越南，應適用越南民法，若在台審理無論證據調查或當事人攻防都相當不便，難保實質公平，裁定駁回並無離譜、草率之情，既然原告律師已預告向高等法院提起抗告，北院將靜待上級裁判。

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