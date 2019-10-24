陸委會民調：台灣民眾89.3%反對「一國兩制」

▲習近平年初發表「習五條」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會24日公布例行民調結果，調查顯示近9成民眾不贊成中共「一國兩制」主張（89.3%），有8成民眾不認同中共連續奪取我邦交國、阻礙我參與國際（80.1%）等行徑。此外，「習五條」年初提出後，反對「一國兩制」的比例從1月的75.4%上升了13.9%，而民意認為中共當局對我政府與民眾不友善態度，也分別升高至69.4%、54.6%，達到近年新高。

▼民調顯示89.3％不贊成「一國兩制」。（圖／陸委會）

陸委會表示，總統在國慶談話強調守護台灣及團結走出國家未來道路的堅定立場，獲致民意高度肯定。民調顯示，主流民意支持當台灣自由民主受到挑戰，中華民國生存發展受到威脅，我們必須捍衛的主張（69.8%），贊成政府採取不挑釁、不冒進，結合理念相近國家，確保台海和平穩定現狀的立場（76.5%），支持拒絕「一國兩制」是台灣人民不分黨派、不分立場的最大共識（65.8%）；更支持未來路線是團結在自由民主下，捍衛國家主權，壯大台灣走向世界（84.6%）。

調查也顯示，超過7成民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（77.5%），6成以上贊成政府逐步完善「民主防護網」（62.1%）。

對於近期香港情勢，超過5成民眾認為中共對香港沒有落實「一國兩制」（54.8%），並有7成以上支持政府呼籲港府應該回應人民對於自由民主的要求，儘快與人民對話的作法（72.0%）。

在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.4%），及台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（89.3%），維持長期穩定態勢。

▼廣義維持現狀仍佔大多數。（圖／陸委會）

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是不變的事實，不是中共任何的主張或作為所能改變，「『習五條』後中共持續升高政軍壓力，企圖強迫台灣接受『一國兩制』，但已被台灣主流民意堅決反對，這是非常明確的信號。」

陸委會指出，政府將持續推動和平、理性及不挑釁的兩岸政策，絕不會在壓力威脅下屈服，並盼國人團結一致，認清中共併吞台灣的圖謀，「呼籲北京當局正視現實，停止對台惡意打壓和滲透分化，讓兩岸關係能早日回歸良性發展的道路。」

本項調查由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在108年10月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。