山友投保登山險遇到8情況要小心　「誤入禁區、搭救援直升機」都不理賠

▲近年來越來越多民眾喜歡登山，不過金管會提醒，山友可按照自身風險承擔能力，自行評估是否投保。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

行政院今（24）日通過國賠法部分條文修正草案，民眾未來冒險或從事具危險性登山或水上活動，在適當警告或標示情況下，政府不負損害賠償責任。金管會建議，山友可按照自身風險承擔能力，自行評估是否投保登山險，不過若遇到這8種情況，小心保險公司不理賠。

根據登山綜合保險保單示範條款，只要山友遇到這8種情況，保險公司給「不理賠」，首先是保戶的故意行為；再者是保戶的犯罪行為；第三是戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似的武裝變亂；第四是因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或汙染。

第五是保戶應申請許可而未經許可，或災害防治法、其他相關法令規定限制或禁止進入或命其離去的警戒區，或於其他經營管理機關公告禁止進入的區域所發生的緊急救援費用；第六是保戶沒帶定位器材及緊急通信設備、任意變更登山路線、未由領隊帶領登山所發生的搜尋費用；第七是為搜尋、救護或移送保戶的直升機費用；第八是保戶超出預定下山時間24小時內所發生的搜尋費用。

金管會保險局主秘林耀東表示，目前有5家產險公司推出登山險，包括富邦產、國泰世紀、新光產、明台產、旺旺友聯。登山者可按照自身風險承擔能力，自行評估是否投保，以分散相關風險，不過與國賠並沒有直接關聯。

登山險的承保範圍可分為3大項，包括死殘、醫療費用、緊急救援費用。舉例來說，以死殘保額200萬元、醫療費20萬元、緊急救援費50萬元估算，若登山3天的話，每人保費約389元。值得一提的是，登山險的保障範圍只限國內山區，若山友是到國外爬山的話，則不在保障範圍之內。

至於未來是否可能全面強制山友投保登山險，林耀東指出，保險公司僅為商品提供者，是否強制投保，仍須由各地方政府及有關單位依政策需求決定。

另據金管會保險局統計，從2014年到今年9月為止，累計承保登山險人數共有22萬4,983人，累計保費收入達3,846萬9,450元；觀察近5年來承保人數變化，其中自2015以來人數首度破萬人，且一路攀升，到去年已有7萬107人，而今年前9月也有5萬5,183人，顯示登山險成長相當快速。