台商獵地園區發威！土增稅千萬稅額大單　台中130件稱冠六都

▲台中科學園區。(圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（24）日公布統計，今年前9月的土增稅較去年增加50億元，年增率有7.3%，今年稅額千萬元以上的「大單」共計有580件、稅額有147億元，較去年增加89件、稅額增加26億元，分別成長18.1%與22%。

財政部表示，依法在土地轉移者依據土地公告現值徵收土增稅，107年因為土地公告現值調降0.8%，導致免徵件數增加，加上106年為挹注長照調整遺贈稅率，贈與案件貢獻稅額基期較高，導致107年的土增稅實徵淨額減少33億元。

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但是今年的畫風又變了，隨著中美貿易的不確定性、以及政府鼓勵台商回台投資，所以企業對「土地」需求大增，也讓土增稅水漲船高。根據財政部統計，今年稅額千萬元以上的「大單」有580件，稅額有147億元，年增率分別成長18.1%與22%。

就六都來看今年千萬元稅額以上，台中市有130件，稱冠六都、稅額為35億元，較去年同期增加46件、稅額增加14億元最多，件數年增率有54.8%、稅額年增率64.1%；高雄市70件、稅額16億元，較去年增加38件、9億元，年增率雙雙破百，是成長率最高。

官員分析，企業看準台中的科學園區等效應，回台投資不少選定台中。六都中，其他千萬稅額的「大單」超過百件者就是雙北市，財政部分析，台北市是因為指標性不動產移轉與法拍案件挹注。會計師表示，海外資金匯回專法自上路以來，投資人所詢問土地與稅務有關者，大部分還是在於投資土地、建廠房等，是否可享受優惠稅率，顯然台商回台投資確實會有所貢獻。