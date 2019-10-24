39人反鎖15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進「零下25℃ 金屬棺材」

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國23日發生貨櫃箱屍案，死者包括38名成年人和1名青少年，其中8人為女性，其餘31人則為男性，最新消息指死者全為中國籍。英媒引述辦案人員的說法，39名死者恐怕經歷了世間最痛苦的死法—在零下25度的「金屬棺材」中活活凍死。

英國警方查出，該貨櫃在當地時間23日凌晨12時30分自比利時運抵英國埃塞克斯郡（Essex）一處碼頭。監視器捕捉到，涉案的25歲卡車司機羅彬遜於1時05分將貨櫃拖離碼頭，駛入附近工業區。大約35分鐘左右，他撥電話報警稱發現遺體。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，辦案專家透露該貨櫃為冷凍用貨櫃，一般用來載運餅乾之類的食品，製冷溫度最低可達攝氏零下25度。根據貨櫃運抵英國的時間，專家估計39名死者至少在貨櫃裡待了15個小時，而實際時間可能更長。

▼23日凌晨1時10分，監視器拍到卡車駛離碼頭進入附近工業區道路，不久後警方就接獲駕駛報案。（圖／路透）



英國公路運輸協會（Road Haulage Association）執行長伯內特（Richard Burnett）說，假如冷凍設備被打開，遭反鎖在內的39人會在「極度可怕」的情況下慢慢被凍死。他解釋，「貨櫃裡很黑，冷氣打開後又極度寒冷，而吃喝拉撒都在貨櫃裡完成，你能想像如果在裡面待上好幾天，那會是多麼可怕的情景。」

《每日郵報》形容，發現遺體的貨櫃根本是一個「上鎖的棺材」；其他媒體則形容，即使貨櫃中的人大聲呼救，也不太可能被外面的人聽見，換言之，他們會在極度絕望中死去。事發地點選區議員道伊爾-普萊斯（Jackie Doyle-Price）痛斥，人蛇集團組織偷渡是相當卑鄙下流且危險的工作，呼籲警方盡快將主謀依「謀殺罪」繩之以法。

英國廣播公司24日報導，英國警方已經證實，貨櫃中39名死者均為中國公民，其中有8名女性和31名男性。最初傳卡車頭和貨櫃均由威爾斯港口霍利海德（Holyhead），但最新調查顯示，僅車頭從威爾斯入境，貨櫃則是從倫敦以東的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet）入境。

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▼警方調查，該冷凍貨櫃是由比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運抵英國。（圖／路透）