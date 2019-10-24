議員問「韓國瑜需不需要看醫生」　侯友宜一聽「憋笑失敗」：哈哈哈

▲賴秋媚在市政總質詢時詢問，韓國瑜「需不需要看醫生」。（合成圖／翻攝賴秋媚臉書、記者羅婉庭攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市議會24日進行市政總質詢，民進黨市議員賴秋媚將衛生局長陳潤秋請上備詢台，詢問韓國瑜「需不需要看醫生」的問題，沒想到意外引起新北市長侯友宜憋笑，最後更是憋不住笑了出來。

賴秋媚質詢時說明，韓國瑜「沉潛政壇十幾年」，不但武功高強，更是擁有百萬鐵粉，去年靠著「高雄發大財」，就順利選上高雄市長，當選差不多3個月的時間就參選總統，「他說，如果沒有參選總統，沒有辦法實現他的夢想，沒有辦法發揮他的雄心大志。」

賴秋媚假設，萬一韓國瑜真的當選總統，會不會過了3個月又覺得，當總統也無法實現夢想，「那怎麼辦？他會不會就來一個『兩岸和平統一』，然後勒？兩岸和平統一之後，他會不會就想說，那他要跟習近平競選中共國家主席？」

▲議員問「韓國瑜要不要看醫生」讓侯友宜大笑。（合成圖／記者洪靖宜、羅婉庭攝）

賴秋媚最後請問生局長陳潤秋上台，同時詢問陳潤秋，「局長，請問這個人（韓國瑜）需不需要去看醫生」；陳回應「那先了解一下，跟他（韓國瑜）談一下」，賴秋媚隨後又問，「那如果不去看醫生，症狀會不會愈來愈嚴重啊？」

賴秋媚在質詢過程中，侯友宜坐在一旁憋笑，期間還數度忍不住，直接大笑出來，隨後引起議會一陣哄笑。賴秋媚認為，新北市是全台灣人口最大的都市，侯友宜對市政非常嫻熟，國民黨如果找不到人，應該找侯，「他們找錯人了啦！」對此，侯友宜則說，「好了啦！問市政啦！拜託！」

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