英國凍屍案／ 39人疑為偷渡客 被困凍車內或超過4天

▲涉案駕駛羅賓遜在案發後已經遭到逮捕。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

英國警方確認「凍屍案」貨車內發現的39具屍體，都是中國公民。司機因涉嫌謀殺罪己遭到逮捕。涉案的是一輛冷凍貨櫃車，英國媒體推測這可能是一宗非法移民的偷渡悲劇。

《太陽報》報導，該輛貨車行駛路線選擇繞路，估計貨櫃內的人可能被困超過4天。英國Road Haulage集團的首席執行官伯內特(Richard Burnett)說，冷藏貨櫃車車廂內的溫度可能低至攝氏零下25度。在裡面被困4天， 絕無生還之理。

受害者當中除了一名未成年人，其餘都是成年人。當中8名受害者是女性，其餘31人是男性。 此案讓人想起2000年時，有58名中國大陸偷渡者在一輛從比利時開往英國的卡車上死亡的事件。兩宗悲劇的受害者都是從比利時的澤布呂赫市(Zeebrugge)前往埃塞克斯的普夫利特港(Purfleet port) 。

被逮捕的25歲男子羅賓遜(Morris Robinson)，來自北愛爾蘭南部阿馬郡(County Armagh)，正受到警方訊問，根據當地議員說法，他平時被稱呼為「莫」(Mo)。

涉事貨車隨後被轉移到提伯利港口的安全地點。英國紅十字會官員來到現場，將協助確認死者身分。 保加利亞外交部發言人表示，貨車是以一名愛爾蘭公民所擁有的公司的名義註冊在該國，事件引發譁然後，英國首相強生（Boris Johnson）則呼籲，將肇事者以及所有相關人口販運的一方繩之以法，實踐正義。