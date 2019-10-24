澎湖傳警官性騷女老師　葉毓蘭爆：恐龍級性騷調查委員...從沒開過會

▲葉毓蘭在臉書上PO文，指出警政署性騷擾申訴調查小組從來沒開過會。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者邱中岳／台北報導

澎湖縣警局日前爆出一名警官涉嫌參加某學校聚餐後，續攤對女老師做出不雅行為。澎湖縣警局督察組查辦後，將該名警官調職，但葉毓蘭在臉書上發文，稱日前才接獲警政署邀請，續聘性騷擾申訴調查小組委員，「但怎麼從來沒有開會？」

葉毓蘭在臉書上PO文表示，當時警政署打電話來邀請續聘，要她核對資料，不料她一看竟發現資料是10年前的職稱以及電話，不禁開玩笑說「原來我已經是恐龍級的元老委員」，同時也好奇「怎麼從來沒有開會？」

對方回應，「老師，沒有案子所以就沒有運作！」但葉直接反問，「真的沒有案子嗎？要不要我傳一些google到的新聞事件給你們？」

葉毓蘭指出，台灣警察真的很忙，忙著為別人處理大大小小的問題，但對於內部應該要做的訓練、調查以及會議，可能都因為臨時交辦的任務而取消。

葉毓蘭表示，今年8月曾接到中部某縣市警察局常訓承辦人的簡訊，內容寫到「老師，很抱歉，原定8/8、8/9兩階段的學科講習，警政署下令因為總統大選在即，全部停辦！」

葉毓蘭看著簡訊，想起為了幫他們上性騷擾防治的課程還特意改機票、提前回台，內心是想哭又想笑，不禁感慨「唉.....」。

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