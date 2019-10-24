嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

▲嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享專業實習經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享「2019泰國Seagull公司綠色生產管理實務實習」，吸引許多師生到場聆聽。

嘉藥指出，透過分享會，希望鼓勵全校師生結合多方資源，增加海外實習機會，在拓展學生國際觀同時，也期盼藉著累積海外實習經驗來增加學生在就業市場的競爭力，

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萬孟瑋國際長表示，本校與泰國各大學自2004年起便由環境永續學院開始進行雙聯學制、產學研合作等學術合作，深耕多年的努力成果，近幾年藉由教育部新南向學海築夢計畫、學海飛颺計畫，讓本校師生前往泰國進行深度產業實習並將所學延伸至泰國產業界，值得未來學弟妹們的效法，並希望每年都有本校在泰國的佳績。

「2019泰國Seagull公司綠色生產管理實務實習」屬於2019學年「新南向學海築夢計畫」傑出案例，新南向學海築夢計畫設立目的，是提升學生未來對於出國升學及就業機會與意願，並實踐學生對於「國際交流」憧憬，主要以新南向國家為主，而嘉南藥理大學環境資源管理系團隊自2015年開始，長期以環保相關技術專業，與泰國廚具產業首選Seagull公司進行合作，不僅建立長期合作默契，提供學生穩定實習機會，也深耕當地及國民外交。

2017年該團隊就以環保專業獲選「106年青年海外和平工作團志工代表」，並獲總統蔡英文勉勵為台灣國際技職專業形象最好的代言人，陳意銘教授在與全校師生分享時特別指出團隊的重要性，計畫主持人負責發想與申請，但是執行時則需要有參與學生認真的投入，並要能融入當地的生活條件，適應下來，才能以實質的工作績效得到合作廠商的肯定，奠定長期互信合作的默契；他也願意以過去在泰國累積的人脈與經驗來，讓嘉藥及台灣在國際間發光。

分享會中還有另一個亮點，是目前就讀成大資源工程所的博士生陳宇修，從畢嘉藥環資系畢業之後，對母校的認同與對學弟妹的期待成為陳宇修繼續投入泰國Seagull公司綠色實習計畫的動力，不僅提供學弟妹行前準備，如英文能力認證等的指導，在泰國實習現場，更是以累積的經驗來帶領學弟妹實務參與，以求兼顧減少碳排放與能耗的同時，提升生產效益，確保明年再次返回計畫現場時，能提出更具專業創意的環保方案，永續經營，他說：「我是嘉藥一路培養出來的，我以嘉藥為榮，也會帶領學弟妹一起為這樣有意義的計畫努力下去」。