　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享專業實習經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享專業實習經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享「2019泰國Seagull公司綠色生產管理實務實習」，吸引許多師生到場聆聽。

嘉藥指出，透過分享會，希望鼓勵全校師生結合多方資源，增加海外實習機會，在拓展學生國際觀同時，也期盼藉著累積海外實習經驗來增加學生在就業市場的競爭力，

請繼續往下閱讀...

萬孟瑋國際長表示，本校與泰國各大學自2004年起便由環境永續學院開始進行雙聯學制、產學研合作等學術合作，深耕多年的努力成果，近幾年藉由教育部新南向學海築夢計畫、學海飛颺計畫，讓本校師生前往泰國進行深度產業實習並將所學延伸至泰國產業界，值得未來學弟妹們的效法，並希望每年都有本校在泰國的佳績。

▲嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享專業實習經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2019泰國Seagull公司綠色生產管理實務實習」屬於2019學年「新南向學海築夢計畫」傑出案例，新南向學海築夢計畫設立目的，是提升學生未來對於出國升學及就業機會與意願，並實踐學生對於「國際交流」憧憬，主要以新南向國家為主，而嘉南藥理大學環境資源管理系團隊自2015年開始，長期以環保相關技術專業，與泰國廚具產業首選Seagull公司進行合作，不僅建立長期合作默契，提供學生穩定實習機會，也深耕當地及國民外交。

▲嘉南藥理大學舉辦「教育部學海計畫國外專業實習分享會」，由該校環境資源管理系陳意銘與陳宇修老師帶領之計畫團隊，分享專業實習經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2017年該團隊就以環保專業獲選「106年青年海外和平工作團志工代表」，並獲總統蔡英文勉勵為台灣國際技職專業形象最好的代言人，陳意銘教授在與全校師生分享時特別指出團隊的重要性，計畫主持人負責發想與申請，但是執行時則需要有參與學生認真的投入，並要能融入當地的生活條件，適應下來，才能以實質的工作績效得到合作廠商的肯定，奠定長期互信合作的默契；他也願意以過去在泰國累積的人脈與經驗來，讓嘉藥及台灣在國際間發光。

分享會中還有另一個亮點，是目前就讀成大資源工程所的博士生陳宇修，從畢嘉藥環資系畢業之後，對母校的認同與對學弟妹的期待成為陳宇修繼續投入泰國Seagull公司綠色實習計畫的動力，不僅提供學弟妹行前準備，如英文能力認證等的指導，在泰國實習現場，更是以累積的經驗來帶領學弟妹實務參與，以求兼顧減少碳排放與能耗的同時，提升生產效益，確保明年再次返回計畫現場時，能提出更具專業創意的環保方案，永續經營，他說：「我是嘉藥一路培養出來的，我以嘉藥為榮，也會帶領學弟妹一起為這樣有意義的計畫努力下去」。

ET快訊
即／不堪網路霸凌！女歌手驚傳「燒炭輕生」急救中
年輕型直腸癌特別「惡」　台大醫點出關鍵原因
月入不到4萬！小資女成功買2房　存錢法公開網看呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

好天氣到周日！氣象局曝「下一波變天時間點」　北東轉濕又變涼

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

影／交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

逛好市多「婆婆週六有飯局」落寞了...媳秒改週日去　夫一聽驚人操作：難怪寵妳

離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受

2019大同心生活特展「造型鍋緣子」超搶眼　 大秀台灣家電史

與善結緣見證愛與關懷　她用廚藝溫暖人心

理財周刊／拋開二元對立舊思維　柯文哲要打造清廉高效台灣

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

好天氣到周日！氣象局曝「下一波變天時間點」　北東轉濕又變涼

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

影／交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

逛好市多「婆婆週六有飯局」落寞了...媳秒改週日去　夫一聽驚人操作：難怪寵妳

離峰店內休息、備料！老闆一看「評論」氣吐血　網譙翻...妹子曝真實感受

2019大同心生活特展「造型鍋緣子」超搶眼　 大秀台灣家電史

與善結緣見證愛與關懷　她用廚藝溫暖人心

理財周刊／拋開二元對立舊思維　柯文哲要打造清廉高效台灣

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

余祥銓現身攝影棚...被問余苑綺表情沉重「別問了」：二姊想靜一靜

藥商女業務與名醫婚外情　9年生2子還墮胎3次…妻子發現怒告判賠50萬

ABL／曾文鼎扛先發賈西亞打替補　大房東霸氣沒在怕！

快訊／不堪網路霸凌　24歲楊上昀驚傳燒炭自殺　

彰化建設綠電獲3.3億回饋金　經部：資助1.6萬名學童吃三年營養午餐

墮胎議題隱含的厭女症：會墮胎的都是壞女人

嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

登嘉明湖險喪命！高山症發作　警員摸黑揹下山就醫救命

葡萄牙生出「無臉」男嬰　醫師3次產檢都沒發現

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

用「110元雞排」侮辱高雄瑜伽老師人格　店家下場揭曉

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

擦撞雙載老三寶　慘被求償1100萬

載2女同事！後座飄來一句「就計程車款阿」

想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

住宿「沙沙聲」　高一女睜眼隔天衝廟：10年不敢掀髮

杯底見咖啡豆！衰哥細看大驚：有鋸齒邊

台人過早退休暗藏著被失業的危機

夾嘸玩具…兒失落！台主暖翻萬人

更多熱門

相關新聞

嘉藥與奇美攜手辦科技研討會

嘉藥與奇美攜手辦科技研討會

嘉南藥理大學與奇美醫學中心，10月23、24日在嘉南藥理大學，共同舉辦「2019國際藥物粧品暨保健科技研討會」，邀請台灣、日本、香港、泰國等地的生技製藥、藥粧、醫療人工智慧、3D列印醫療和保健科技等相關領域的專家學者，分享交流最新研究成果和應用實例。

嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

嘉藥藥學系學生海外實習秀成果

嘉藥舉辦吉他音樂工藝展

嘉藥舉辦吉他音樂工藝展

嘉藥舉辦麵食競賽

嘉藥舉辦麵食競賽

嘉藥校園大揭密學生創意開箱

嘉藥校園大揭密學生創意開箱

關鍵字：

嘉藥學海計畫專業實習分享會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國人

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面