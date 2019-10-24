彰化建設綠電獲3.3億回饋金　經部：資助1.6萬名學童吃三年營養午餐

▲經濟部今（24）日表示，綠電開發商最近提供給彰化3年共3.3億元的回饋金，綠能產業成功挹注地方政府財源。（示意圖／達志影像）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府大力推動綠能政策，帶動地方政府稅收及回饋金成長。經濟部今（24）日表示，綠電開發商最近提供給彰化3年共3.3億元的回饋金，可以支持1萬6,700多位彰化縣學童，長達三年的營養午餐經費，成為「綠能產業變黃金」的一例。

受惠風電政策帶動，經濟部指出，綠電開發商除了加碼回饋，未來離岸風電依照進度開發，2025年之後，彰化縣政府一年還可以分到3億元的海域土地償金。更重要的是，將能促進彰化的產業發展，帶來大約210億元的產值。

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另外，基於綠能等重大建設，彰化縣、苗栗縣等風電案簽約，挹注地方政府的印花稅收增幅遠高於全國平均，也帶動稅收大幅增加。

官員分析，彰化縣、苗栗縣印花稅收大幅成長，主要受惠綠能政策，譬如沿海地帶風機工程，風電廠商在當地簽署高達上億元工程承攬合約，透過合約金額換算為印花稅，即便稅率只占千分之一，也可徵得相當程度的稅收。

依據統計，彰化縣2018年印花稅收年增41.08%，為去年全台印花稅收增幅最大地區，其中10月印花稅收大增1,280.3萬元，單月年增幅82.22%，據瞭解主因在於當月哥本哈根基礎建設基金與世紀鋼鐵簽訂水下基礎供應合約，共繳納1,618萬元印花稅。

展望未來，官員預估，未來離岸風電業者陸續開發彰化縣外海風場，未來有望繳納20億到40億元印花稅，可望挹注地方政府財源。